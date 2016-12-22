Художник нарисовал главные события года в стиле Босха

Американский художник Нив Баварский нарисовал главные события 2016 года в стиле триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».

На картину он поместил новоизбранного президента США Дональда Трампа, военный конфликт в Сирии, умершего актера Алана Рикмана, почивших музыкантов Дэвида Боуи и Принса, вирусную песню Pen-Pineapple-Apple-Pen, покемонов и героев других значимых событий из области культуры, спорта и политики.

Ранее социологи «Левада-центра» выяснили, какие темы стали самыми важными для россиян в уходящем 2016 году. Почти треть сограждан больше всего волновали рост цен и обесценивание рубля (30%). На второй строчке — избрание Дональда Трампа президентом США (28 %). Тройку замыкает отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио (23%).

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