«ВКонтакте» запустила приложение для прямых трансляций

«ВКонтакте» запустила приложение для прямых трансляций VK Live. Его уже могут скачать владельцы гаджетов на базе iOS. Позже появится поддержка Android.

С помощью VK Live пользователи смогут вести трансляцию как на своей странице — публично или в режиме «только для друзей», — так и в пабликах, которые они администрируют.

Авторы прямых эфиров смогут зарабатывать на своих видео — зрители получат возможность посылать им платные подарки. Деньги, потраченные на них, будут распределяться между соцсетью и автором.

Добавим, что пользователи «ВКонтакте» накануне получили возможность продавать товары наравне с сообществами. Все объявления собраны в едином каталоге.

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