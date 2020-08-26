YouTube по-петербургски: 6 интеллигентных каналов, которые заменят поход в музей, библиотеку и даже бар

За последнее время петербуржцы сделали столько YouTube-проектов, что пора бы задуматься о присвоении городу статуса российской столицы видеоблогинга. Интеллектуального, разумеется! Редакция «Собака.ru» выбрала 6 шоу, которые лично нам самим заменяли закрытые на карантин музеи, театры и библиотеки.
Проект писательницы Татьяны Толстой и главного спичрайтера «Алисы» от Яндекса Ксении Буржской появился недавно, но уже заработал свою 21 тысячу подписчиков. На радость поклонникам «Школы злословия» Татьяна Никитична все та же: препарирует феминизм и рассуждает о Бродском.
Ксения Буржская:
«В апреле, когда начался тотальный карантин и самоизоляция, мы с Татьяной Толстой и Александром Тимофеевским (ныне, к сожалению, покойным) решили записывать и выкладывать зум-разговоры обо всем. Успели записать один выпуск «на троих», а потом Шура покинул нас. Мы решили продолжать — в память о нем. Так появился «Белый шум».
Концепция заключается в том, что никакой концепции нет. Мы стараемся выбирать актуальные темы или просто темы, нас волнующие, звать людей, которым есть, что сказать. Скажем, на одной неделе это может быть «харрасмент», а на другой — «Цветаева». Нам важно, чтобы в каждом выпуске случилась живая дискуссия, разговор, поэтому приглашаем двух или трех гостей часто с полярными взглядами. Мы считаем, что наш формат уникален для российского youtube - это не интервью, не ток-шоу и не блог. Это именно разговор. Как будто мы сели на кухне и позвали вас подслушать.
Сейчас на канале два формата: лекторий — когда Татьяна Никитична один на один говорит с гостем (в этом случае темы может не быть совсем) и «Белый шум» — когда нас двое ведущих и еще трое гостей (а иногда и больше). Какие у нас планы? Глобальные! Например, найти мецената, потому что пока мы все делаем за свой счет, отчего страдает качество. Да и мы тоже страдаем вообще-то».
Теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич запустил канал Haute Culture, на котором рассказывает о петербургской арт-сцене и ее игроках. Режиссер Алексей Герман, писатель Евгений Водолазкин, актриса Елизавета Боярская и другие гости шоу оправдывают омофонию "Haute – Hot" в названии: между «горячим» и «высоким» в искусстве далеко не всегда лежит пропасть.
Александр Малич:
«Я довольно застенчивый и одновременно с этим общительный человек. Но, сами понимаете, так просто не начнешь узнавать мнение Николая Цискаридзе о новом треке Шнурова или Алексея Германа о «Звездных войнах». Пришлось придумать для этого блог! Но если серьезно, «Хот Культур» изначально задумывался для себя и единомышленников (рад, что их все больше!). Хотелось рассуждать о том, чем сам интересуешься, и выстраивать проект, не оглядываясь на законы шоу-бизнеса. Срежиссировано только начало беседы, когда мои собеседники называют 5 важных для них явлений культуры. С интервью мы во время карантина притормозили. И я не уверен, что будем дальше делать их так же часто.
Когда город замер в карантине, мы с коллегами из Rainy Days Records решили бороться с депрессией и начали снимать выступления джазменов. Звук пишем очень тщательно (мне вообще очень важна культура изображения, качество графики, монтажа). Может потом выпустим альбом, зафиксировав это странное лето 2020-го не только в YouTube, но и на виниле».
Новый Girls Talk с пометкой 18+ амбициозно ворвался на видеохостинг во время карантина. Три сильные и независимые подруги — телеведущая Даша Александрова, галеристка Кристина Березовская и креативный продюсер Кира Тайманова — смеются, умничают и расспрашивают у гостей шоу обо всем, что нас и вас волнует. Первый выпуск с Иваном Ургантом и Покрасом Лампасом уже посмотрели 22 тысячи человек!
Кристина Березовская:
«На карантине мы так и не выучили китайский, банановый пирог сгорел, как и все планы на лето. Интуиция подсказывала, что, объединившись (Кира – продюсер, Даша – телеведушая, я – куратор), мы явно можем сделать что-то полезное. Поэтому летом и родился проект «Полчаса и я готова». За 30 минут поднимаем на вилы проблемы, интересные в первую очередь нам — интеллигенткам из Петербурга с чертинкой в глазах и большими планами на будущее.
«Замуж через Tinder», «Да, толстая. И что дальше?», «Депрессия как образ жизни», «Попробуем втроем?» — именно YouTube дал нам возможность открыто и честно обсуждать это между собой и с нашими гостями. Пока мы в отпуске, но скоро опубликуем блокбастер «Жизнь без Facetune». Как там говорят? Подписывайтесь, жмите на колокольчик!».
Маэстро портретной фотографии и автор многих обложек «Собака.ru» Валентин Блох на своем YouTube-канале скрестил фотосъемку и интервью. Валентин не только фиксирует на видео беседы о метафизическом с гостями, но и бесшумно снимает их портреты в моменте.
Валентин Блох:
«Суть проекта в том, чтобы зритель почувствовал себя на кухне, где общаются два приятеля, один из которых чуть чаще задает вопросы другому. Я не журналист: игнорирую правила, перебиваю гостей, спорю, высказываю свою точку зрения. Мне неинтересно копаться в грязном белье, спрашивать про деньги, обсуждать сплетни и так далее. Это разговор двух творческих личностей о том, как они справляется с трудностями, волнением, о рождении идеи, вдохновения. И на протяжении всей беседы я снимаю портреты свои гостей. Цель: через два часа подарить собеседнику «эмоциональную карту» его личности. Герою некуда и не за что спрятаться. Он просто сидит на стуле в повседневной одежде без макияжа и укладки. Он получается настоящим.
Название «блошиный рынок» родилось моментально. Во-первых, очень питерская тема. Во-вторых, привязка к моей фамилии. И в-третьих, обмен вещами с историей — и я, и герой не говорим ничего нового, а только лишь смотрим на себя по-другому.
Экскурсовод Павел Перец променял работу в СМИ и вечную гонку за эксклюзивами на краеведение и изучение архитектуры Петербурга. Увлечение переросло в профессию гида, а затем и YouTube-блогера — Павел документирует быт коммуналок, расследует убийство Распутина и рассказывает о самоизоляции русских царей. Сегодня у канала, популяризирующего историю, 190 тысяч подписчиков.
Павел Перец:
«В начале нулевых, когда стало понятно, что бумажная пресса на грани, я занял пост руководителя отдела SMM в Realweb, параллельно создал канал на YouTube. Краеведческий контент не пользовался спросом, но от его производства я не отказался. Перелом произошел пару лет назад: когда авторские маршруты стали пользоваться популярностью, я начал водить экскурсии по Москве, Парижу и Берлину. Добрался до Нижнего Новгорода. Выпустил путеводитель по Невскому и мобильное приложение с дополненной реальностью. Сейчас желающих попасть на экскурсию так много, что иногда приходится закрывать запись. Людей интересует не только парадный город, но и его изнанка — проходные дворы и черные подъезды заходят на ура».
Учитель и библиотекарь запустил настоящий YouTube-феномен. Его интервью (собеседники —от Сокурова до Комягина): ролики канала посмотрели уже почти 30 миллионов. Николай — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Николай Солодников в интервью «Собака.ru»:
«Все всегда начинается с идеи. В случае с #ещенепознер с этой идеей я прожил год или полтора. В это время часто думал о феномене русской портретной живописи XIX — начала XX века. В этих работах есть все — масштаб личности и героя, и портретиста. Высочайший уровень изобразительного мастерства. Интеллектуальный и художественный прорыв. А главное — любовь и желание пронести эту любовь сквозь время. Вот примерно с желанием хоть в какой-то степени попробовать повторить этот опыт и запускался #ещенепознер. Я бы не называл это миссией. Например, Дягилев любил говорить о постановке, которая ему понравилась, — «хорошо сделанная работа». Так и здесь — миссия в том, чтобы максимально хорошо реализовать замысел, который живет в тебе и не дает покоя твоему сердцу».
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