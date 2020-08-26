YouTube по-петербургски: 6 интеллигентных каналов, которые заменят поход в музей, библиотеку и даже бар

Проект писательницы Татьяны Толстой и главного спичрайтера «Алисы» от Яндекса Ксении Буржской появился недавно, но уже заработал свою 21 тысячу подписчиков. На радость поклонникам «Школы злословия» Татьяна Никитична все та же: препарирует феминизм и рассуждает о Бродском.

Ксения Буржская:

«В апреле, когда начался тотальный карантин и самоизоляция, мы с Татьяной Толстой и Александром Тимофеевским (ныне, к сожалению, покойным) решили записывать и выкладывать зум-разговоры обо всем. Успели записать один выпуск «на троих», а потом Шура покинул нас. Мы решили продолжать — в память о нем. Так появился «Белый шум».

Концепция заключается в том, что никакой концепции нет. Мы стараемся выбирать актуальные темы или просто темы, нас волнующие, звать людей, которым есть, что сказать. Скажем, на одной неделе это может быть «харрасмент», а на другой — «Цветаева». Нам важно, чтобы в каждом выпуске случилась живая дискуссия, разговор, поэтому приглашаем двух или трех гостей часто с полярными взглядами. Мы считаем, что наш формат уникален для российского youtube - это не интервью, не ток-шоу и не блог. Это именно разговор. Как будто мы сели на кухне и позвали вас подслушать.

Сейчас на канале два формата: лекторий — когда Татьяна Никитична один на один говорит с гостем (в этом случае темы может не быть совсем) и «Белый шум» — когда нас двое ведущих и еще трое гостей (а иногда и больше). Какие у нас планы? Глобальные! Например, найти мецената, потому что пока мы все делаем за свой счет, отчего страдает качество. Да и мы тоже страдаем вообще-то».