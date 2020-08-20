«Вконтакте» разрабатывает нейросеть для борьбы с сексизмом, гомофобией и расизмом

Для борьбы с языком вражды «Вконтакте» ввела новую категорию жалоб — «Враждебные высказывания». Если пользователь заметит оскорбительную публикацию, он может на нее пожаловаться, после чего материал попадет к модераторам. Как уточнили в компании, команды Модерации и Поддержки «не только реагируют на жалобы, но и проводят проактивный внутренний мониторинг — в частности, с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей».