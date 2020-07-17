Матрешка, ниндзя и бобер: Apple показала новые эмодзи для iOS 14

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

Apple представила новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой. Вместе с планшетом обновили и клавиатурный кейс Magic Keyboard, который теперь имеет встроенный трекпад. Также компания презентовала обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard, вдвое большую емкость накопителя и процессор 10-го поколения, обеспечивающий до 80% большую производительность.