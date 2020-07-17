Ко Всемирному дню эмодзи, который отмечается 17 июля, компания Apple показала новые Memoji и Emoji. Все они — в том числе матрешка, ниндзя и бобер — станут доступны осенью вместе с обновлением операционных систем.
Матрешка, ниндзя и бобер: Apple показала новые эмодзи для iOS 14
Среди новинок Emoji — матрешка, бобер, баббл-чай, птица додо, символ трансгендерности, ниндзя, анатомическое сердце и легкие, а также знаменитый итальянский жест «Ma che vuò?», который дословно означает «Что ты хочешь?».
На iOS 14 коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также стикерами. Дополнительно будут представлены 11 новых причесок, 19 новых головных уборов, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и квадратную академическую шапочку.
Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.
Apple представила новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой. Вместе с планшетом обновили и клавиатурный кейс Magic Keyboard, который теперь имеет встроенный трекпад. Также компания презентовала обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard, вдвое большую емкость накопителя и процессор 10-го поколения, обеспечивающий до 80% большую производительность.
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