Twitter запустил функцию отложенных публикаций

При написании твита с десктопа появится иконка календаря, которая и позволяет выбрать дату и время запланированной публикации. Помимо запуска функции отложенных постов в веб-версии Twitter можно сохранять черновики твитов. Однако они не смогут синхронизироваться с черновиками из мобильного приложения.

Twitter анонсировал функцию отложенного постинга в ноябре 2019 года — тогда она была доступна лишь части пользователей социальной сети. При этом создавать «отложки» можно было и ранее — в TweetDeck или неофициальных клиентах Твиттера, поддерживающих такую функцию.