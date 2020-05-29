Теперь в социальной сети Twitter можно создавать отложенные публикации. Но пока только в веб-версии.
Twitter запустил функцию отложенных публикаций
При написании твита с десктопа появится иконка календаря, которая и позволяет выбрать дату и время запланированной публикации. Помимо запуска функции отложенных постов в веб-версии Twitter можно сохранять черновики твитов. Однако они не смогут синхронизироваться с черновиками из мобильного приложения.
Twitter анонсировал функцию отложенного постинга в ноябре 2019 года — тогда она была доступна лишь части пользователей социальной сети. При этом создавать «отложки» можно было и ранее — в TweetDeck или неофициальных клиентах Твиттера, поддерживающих такую функцию.
Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020
Напомним, в ноябре 2019 года в Twitter заявили о том, что социальная сеть начнет удалять аккаунты, пользователи которых не заходили в социальную сеть в течение полугода. По словам представителей компании, подобная чистка была необходима для того, чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter». Однако позже представители соцсети отказались от нововведения — до того момента, пока разработчики не создадут инструмент, позволяющий увековечить память умерших пользователей в мемориальных аккаунтах.
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