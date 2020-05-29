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Twitter запустил функцию отложенных публикаций

Теперь в социальной сети Twitter можно создавать отложенные публикации. Но пока только в веб-версии.

При написании твита с десктопа появится иконка календаря, которая и позволяет выбрать дату и время запланированной публикации. Помимо запуска функции отложенных постов в веб-версии Twitter можно сохранять черновики твитов. Однако они не смогут синхронизироваться с черновиками из мобильного приложения. 

Twitter анонсировал функцию отложенного постинга в ноябре 2019 года — тогда она была доступна лишь части пользователей социальной сети. При этом создавать «отложки» можно было и ранее — в TweetDeck или неофициальных клиентах Твиттера, поддерживающих такую функцию.

 

 

Напомним, в ноябре 2019 года в Twitter заявили о том, что социальная сеть начнет удалять аккаунты, пользователи которых не заходили в социальную сеть в течение полугода. По словам представителей компании, подобная чистка была необходима для того, чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter». Однако позже представители соцсети отказались от нововведения — до того момента, пока разработчики не создадут инструмент, позволяющий увековечить память умерших пользователей в мемориальных аккаунтах.

 

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Дарья Гладких,
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