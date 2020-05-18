Функция групповых видеозвонков доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить на звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения. Принять звонок уже сейчас может любой пользователь социальной сети, а возможность создавать их появится у всей аудитории «ВКонтакте» в ближайшие дни.

«Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы», — рассказал руководитель команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслав Шебанов.

Позвонить можно не только друзьям — социальная сеть запускает конкурс, победители которого поучаствуют в групповом звонке с петербургской группой «Кискис». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо до 20:00 19 мая опубликовать историю с вопросом музыкантам и хештегом #звонинемолчи. Результаты конкурса будут опубликованы в сообществе VK Fest.

Напомним, социальная сеть Facebook представила собственный сервис для видеоконференций Messenger Rooms. В мессенджере могут созваниваться до 50 человек — без ограничений по длительности сессии. Разработчики Telegram также планируют запустить групповые видеозвонки. Кроме того, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.