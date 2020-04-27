Из-за пандемии у людей все чаще воруют деньги и личные данные в интернете. Как от этого защититься, объясняет эксперт Group-IB

Новые способы мошенничества на карантине

Случаев мошенничества стало больше: любой большой инфоповод создает вокруг себя поле, которым пользуются преступники. В случае пандемии коронавируса мошенники стали, например, пытаться продавать тесты на коронавирус, которые в итоге не делают. В Москве незаконным путем делают пропуска на передвижение по городу, которые оказываются недействительными.

Мы такое мошенничество отслеживаем, боремся с ним, стараемся исправить ситуацию всеми возможными методами, но его много. Сейчас нужно быть крайне бдительными — люди, которые находятся дома, как никогда подвержены обману и с технической точки зрения, и с психологической.

Самый распространенный способ обмана — поддельные сайты, которые выдают себя за ресурсы клиник, фармакологических компаний, государственных услуг. Они продают не только тесты, но и вакцины от Covid-19, которых вообще не существует. На эти схемы приходится около 70% мошенничества, связанного с этой ситуацией.

В 2020 году злоумышленники — давно не новички и не школьники. Это серьезные преступные группировки со своей инфраструктурой и пониманием рынка. Они собирают информацию и анализируют ее, это бизнес, который паразитирует на инфоповоде.

Как защититься от мошенничества

Главный совет, который мы даем всем — необходимо следить за своей информационной гигиеной. Нужно понимать, на какие сайты вы переходите, проверять всю информацию дважды, доменное имя сайта, на котором вы находитесь. И, конечно, нужно читать официальные каналы, сайт ВОЗ — если там нет никакой информации об изобретении вакцины от коронавируса, значит ее нет.

Второй важный совет — нужно помнить, что сейчас нестандартная ситуация, и этим будут пользоваться. Каждому человеку следует брать на себя личную ответственность и проверять десять раз все, связанное с вирусом, быть предельно внимательным и знать официальные источники информации.