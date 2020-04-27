Facebook запустил мессенджер Messenger Rooms для групповых видеозвонков

Для того, чтобы подключиться к конференции, иметь аккаунт в сервисах Facebook необязательно — как и скачивать отдельное приложение. Однако, пользуясь Messenger Rooms через приложение Messenger, можно будет пользоваться AR-эффектами. Отмечается, что первое время после запуска создать групповой чат можно из самого Facebook или мессенджера, позже — и из принадлежащих компании Instagram, WhatsApp и Portal.

Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

Разработчики Telegram также планируют запустить групповые видео звонки. «Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 году подобны переписке сообщениями в 2013 году. Существуют приложения, которые являются либо надежными, либо удобными, но не совмещают в себе эти два качества. Мы хотим это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы представить вам функцию безопасных групповых видеозвонков», — отметили они.