Telegram запустит групповые видеозвонки

«Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 году подобны переписке сообщениями в 2013 году. Существуют приложения, которые являются либо надежными, либо удобными, но не совмещают в себе эти два качества. Мы хотим это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы представить вам функцию безопасных групповых видеозвонков», — опубликовали они официальное обращение.

Пока неизвестна точная дата запуска новой функции, однако отмечается, что обновление случится в 2020 году. Тем временем, созваниваться по видеосвязи в период пандемии коронавируса стали чаще, а приложение Zoom продолжает держаться в топе AppStore и Google Play, несмотря на проблемы с его системой безопасности.

21 апреля Дуров назвал COVID-19 «всемирной угрозой», в борьбе с которой хочет помочь и команда Telegram. Сейчас на его платформе зарегистрировано 17 официальных каналов, которые представляют министерства здравоохранения разных стран мира от Малайзии и Индии до Сингапура, Германии и России. Они публикуют актуальную информации о положении дел в связи с распространением коронавируса в каждой из стран.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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