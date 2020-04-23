Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna запустили цифровое сообщество — для создания контента и общения с музыкантами

В декабре 2019 года Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna открыли культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.» на базе Дома радио на Итальянской. Первым событием стал цикл мероприятий «Лаборатория современного зрителя», в рамках которых прошли лекции и различные образовательные программы.

В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. Тогда же появилась информация о том, что оркестр и хор musicAeterna может начать свою работу в петербургском Доме радио на Итальянской.

В августе дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора. 23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.