Посмотрите первый выпуск Zoom-шоу Татьяны Толстой и Ксении Буржской «Белый шум» об Александре Тимофеевском

Поэт и писатель

«В детстве мне объяснили, что ум это способность отличить существенное от несущественного и, по возможности, предвидеть последствия.

Существенное это — закаты, рассветы и запах жасмина в июне, старые деревья, липовые аллеи, вообще усадьба и парк, музыка, живопись, литература, дуновение вдохновения и любая любовь, к женщине, к мужчине, к другу, к собаке, весь Петербург, Покров на Нерли, камни Европы, Иоанн Златоуст на Пасху. Самое существенное это — слово.

Несущественное это — разное величие и тщеславие, государственное, национальное, сословное, цеховое, наша партия, наши взгляды, наш круг, захватывающее соревнование пиписек, консерваторы, новаторы, националисты, либералы, вся вообще политика, любой срач. Самое несущественное это — слова.

Казалось бы, так легко отличить одно от другого».