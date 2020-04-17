Российская писательница, телеведущая, публицист и критик Татьяна Толстая запустила вместе с коллегой и редактором Ксенией Буржской Zoom-шоу «Белый шум». Первый эпизод посвящен советскому и российскому поэту и писателю Александру Тимофеевскому.
Посмотрите первый выпуск Zoom-шоу Татьяны Толстой и Ксении Буржской «Белый шум» об Александре Тимофеевском
11 апреля Татьяна Толстая рассказала о запуске шоу «На троих», в котором ее соведущими должны были стать Ксения Буржская и Александр Тимофеевский. Однако 12 апреля поэт и писатель скончался. В качестве превью к новому шоу Буржская опубликовала один из его текстов, который считает своим любимым.
Александр Тимофеевский
Поэт и писатель
«В детстве мне объяснили, что ум это способность отличить существенное от несущественного и, по возможности, предвидеть последствия.
Существенное это — закаты, рассветы и запах жасмина в июне, старые деревья, липовые аллеи, вообще усадьба и парк, музыка, живопись, литература, дуновение вдохновения и любая любовь, к женщине, к мужчине, к другу, к собаке, весь Петербург, Покров на Нерли, камни Европы, Иоанн Златоуст на Пасху. Самое существенное это — слово.
Несущественное это — разное величие и тщеславие, государственное, национальное, сословное, цеховое, наша партия, наши взгляды, наш круг, захватывающее соревнование пиписек, консерваторы, новаторы, националисты, либералы, вся вообще политика, любой срач. Самое несущественное это — слова.
Казалось бы, так легко отличить одно от другого».
Первый выпуск нового шоу «Белый шум» Толстая и Буржская посвятили личности своего коллеги и назвали просто «Шура». Гостями эпизода, которые поделились своими воспоминаниями об Александре Тимофеевском, стали Любовь Аркус, Рената Литвинова, Ольга Федянина, Наталия Геворкян, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Евгений Соседов и Дмитрий Воденников.
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