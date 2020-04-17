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Посмотрите первый выпуск Zoom-шоу Татьяны Толстой и Ксении Буржской «Белый шум» об Александре Тимофеевском

Российская писательница, телеведущая, публицист и критик Татьяна Толстая запустила вместе с коллегой и редактором Ксенией Буржской Zoom-шоу «Белый шум». Первый эпизод посвящен советскому и российскому поэту и писателю Александру Тимофеевскому.

 

11 апреля Татьяна Толстая рассказала о запуске шоу «На троих», в котором ее соведущими должны были стать Ксения Буржская и Александр Тимофеевский. Однако 12 апреля поэт и писатель скончался. В качестве превью к новому шоу Буржская опубликовала один из его текстов, который считает своим любимым. 

Александр Тимофеевский

Поэт и писатель

 «В детстве мне объяснили, что ум это способность отличить существенное от несущественного и, по возможности, предвидеть последствия. 

Существенное это — закаты, рассветы и запах жасмина в июне, старые деревья, липовые аллеи, вообще усадьба и парк, музыка, живопись, литература, дуновение вдохновения и любая любовь, к женщине, к мужчине, к другу, к собаке, весь Петербург, Покров на Нерли, камни Европы, Иоанн Златоуст на Пасху. Самое существенное это — слово.

Несущественное это — разное величие и тщеславие, государственное, национальное, сословное, цеховое, наша партия, наши взгляды, наш круг, захватывающее соревнование пиписек, консерваторы, новаторы, националисты, либералы, вся вообще политика, любой срач. Самое несущественное это — слова.

Казалось бы, так легко отличить одно от другого».

Первый выпуск нового шоу «Белый шум» Толстая и Буржская посвятили личности своего коллеги и назвали просто «Шура». Гостями эпизода, которые поделились своими воспоминаниями об Александре Тимофеевском, стали Любовь Аркус, Рената Литвинова, Ольга Федянина, Наталия Геворкян, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Евгений Соседов и Дмитрий Воденников.

 

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Рита Шмакова,
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