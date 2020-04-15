Pornhub запустил новый сайт: порнозвезды моют руки в прямом эфире и собирают средства на борьбу с COVID-19

Сайт создали для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом. В числе контрибьюторов порнозвезды и амбассадоры Pornhub Аса Акира, Анджела Уайт, Остин Вулф и другие.

По жанру и названиям видео напоминают основной контент известного порносайта, однако здесь у Scrubhub нет возрастных ограничений. Дважды в день там запускают прямые эфиры со знаменитостями, среди которых — актеры, музыканты и стендап-комики.

Напомним, ранее Pornhub предоставил бесплатную подписку пользователям по всему миру из-за пандемии Covid-2019: представители сервиса рекомендовали оставаться дома, чтобы «сгладить кривую коронавируса».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.