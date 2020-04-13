Из-за пандемии коронавируса многие (но не президент Белоруссии Александр Лукашенко) соблюдают режим самоизоляции. Вместо фотографий и видео из окон, которые вы наверняка не раз видели в ленте за эти недели дома, фотограф из Петербурга Ирина Гейнц предлагает оставлять на стеклах записки. Проект Time to watch out она запустила в одноименном Instagram-аккаунте, а мы уверены — он поможет пережить изоляцию не хуже советов психолога.
Instagram дня: петербургский фотограф собирает фото из окон и помогает пережить самоизоляцию
«Мы живем в странное время. Сидим дома, а оно проходит. Многие чувствуют тревогу и одиночество. Хочется сказать, что мы все в одной лодке, несмотря на страну или национальность. Можем ли мы разделить наши мысли и чувства? Создать единый монолог из разных голосов? Сейчас это кажется уместным» — пишет Гейнц о своем проекте.
Прислать свой кадр может каждый, но есть пара условий. Нужно снять вид из окна (горизонтально!), написать маркером ваши мысли на стекле и добавить дату. Присылать фото Ирина просит на электронную почту — time.to.watch.out@gmail.com. В письме важно указать имя и фамилию, страну, город, а также ник в Instagram, если он есть. Гейнц отмечает, что использовать кадры в проекте она будет только «указав ваше авторство».
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