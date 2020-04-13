Instagram дня: петербургский фотограф собирает фото из окон и помогает пережить самоизоляцию

Напомним, ранее государственный Эрмитаж и «Собака.ru» запустили инстаграм-конкурс #ЭрмитажДома. Чтобы принять участие, нужно выбрать любое произведение из богатейшей коллекции Эрмитажа и попытаться повторить его в домашних условиях, воспользовавшись любым подручным реквизитом, от простыней до пылесоса.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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