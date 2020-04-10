«Наташ, ты спишь? Мы все уронили»: как коты в мем-культуре трактуют события весны 2020-го

Всем давно известно: смех — лучшее лекарство. И пока мир борется с пандемией коронавируса (об этом — в нашей LIVE-трансляции), в интернете продолжает процветать мем-культура. Все началось с котов и Наташи, которой срочно необходимо проснуться — неугомонные тут все уронили, обнулили, изолировали, даже побороли печенегов и половцев. Чтобы проследить, как хвостатые трактуют события весны 2020 года, «Собака.ru» собрала главные смешные (и злободневные!) картинки, не дающие интернету спокойно спать.