Студия «История будущего» писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запускает новый документальный проект «Настоящий 1945». В рамках проекта, запущенного совместно с Издательством «Яндекса», воссоздадут жизнь последних недель перед победой во Второй Мировой войне — так, как ее видели современники.
Студия Михаила Зыгаря запускает документальный проект «Настоящий 1945» о последнем месяце войны день за днем
Среди героев проекта — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, писатели Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй, поэтессы Ольга Берггольц и Анна Ахматова, Давид Самойлов и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, переживший подростком холокост Отто Вольф и другие.
С 9 апреля по 10 мая в «Яндекс.Дзене» будут ежедневно появляться истории людей о сегодняшнем дне в 1945 году — покажут, что происходило в жизни не только политиков и военоначальников, но и тех, кто ожидал их в тылу. В «Яндекс.Эфире» еженедельно будут выпускать серии из коротких видео, рассказывающих о главных событиях апреля 1945-го. А в «Яндекс.Коллекциях» представят подборки архивных фотографий, иллюстрирующих военную и мирную жизнь в разных странах в самом конце войны.
«Во все времена люди объединены одной мыслью: жить, несмотря ни на что, и надеяться на лучшее. Современники Второй мировой войны были такими же, как и мы: хотели радоваться, любить, но больше всего — ждали Победы. «Настоящий 1945» — это взгляд на войну глазами самых разных людей. В проекте практически все тексты состоят из писем и заметок очевидцев событий того времени», — говорят авторы проекта.
Напомним, студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова. В январе «Мобильный Художественный театр» представил премьеру — спектакль «Я жила» с Елизаветой Боярской о пути Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду.
Ранее Future History также объявила о запуске проекта 1939live. В формате онлайн-проекта и документального сериала 1939live расскажет о периоде перед началом Второй Мировой войны, а также первом месяце после — глазами польских, немецких, английских, французских и русских героев. «Мобильный Художественный театр» также выпускает три новых спектакля про самоизоляцию. Впервые действие развернется не в городской среде, а прямо дома у смотрящего.
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