Среди героев проекта — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, писатели Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй, поэтессы Ольга Берггольц и Анна Ахматова, Давид Самойлов и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, переживший подростком холокост Отто Вольф и другие.

С 9 апреля по 10 мая в «Яндекс.Дзене» будут ежедневно появляться истории людей о сегодняшнем дне в 1945 году — покажут, что происходило в жизни не только политиков и военоначальников, но и тех, кто ожидал их в тылу. В «Яндекс.Эфире» еженедельно будут выпускать серии из коротких видео, рассказывающих о главных событиях апреля 1945-го. А в «Яндекс.Коллекциях» представят подборки архивных фотографий, иллюстрирующих военную и мирную жизнь в разных странах в самом конце войны.

«Во все времена люди объединены одной мыслью: жить, несмотря ни на что, и надеяться на лучшее. Современники Второй мировой войны были такими же, как и мы: хотели радоваться, любить, но больше всего — ждали Победы. «Настоящий 1945» — это взгляд на войну глазами самых разных людей. В проекте практически все тексты состоят из писем и заметок очевидцев событий того времени», — говорят авторы проекта.