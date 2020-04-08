Уже вышли три выпуска: гостем первого стал блогер Вася Шакулин, второго — модель и актриса Женя Гришечкина. В качестве гостьи для третьего подкаста пригласили повара, диджея и модель Майю Клугман. Нужно ли привязывать Инстаграм к профилю в дейтинг-приложении? Как девушки реагируют на фотографии голого торса? Сколько времени должно пройти от начала переписки до встречи в реале? Об этом ведущие подкаста «Иван Иванов заходил вчера» спрашивают Майю.

Badoo не боится рассказывать честные истории — про свидание не по плану, вечер на троих или расставание с партнером. Ведь опыт пользователей подсказывает, что быть собой — единственная рабочая стратегия. Как в дейтинге, так и в жизни.