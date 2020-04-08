Дейтинг-приложение Badoo начал выпускать подкасты в аудио- и видеоформате. Ведущими стали музыкант, диджей и предпринимательница Ксюша Дукалис и стендапер и телеведущий Андрей Бебуришвили.
Badoo считает, что главное — это искренность и открытость, ведь каждый человек уникален с рождения. Уникальность и вдохновила компанию на создание подкаста, в основу которого легли истории ведущих, гостей, а также реальных пользователей приложения.
Уже вышли три выпуска: гостем первого стал блогер Вася Шакулин, второго — модель и актриса Женя Гришечкина. В качестве гостьи для третьего подкаста пригласили повара, диджея и модель Майю Клугман. Нужно ли привязывать Инстаграм к профилю в дейтинг-приложении? Как девушки реагируют на фотографии голого торса? Сколько времени должно пройти от начала переписки до встречи в реале? Об этом ведущие подкаста «Иван Иванов заходил вчера» спрашивают Майю.
Badoo не боится рассказывать честные истории — про свидание не по плану, вечер на троих или расставание с партнером. Ведь опыт пользователей подсказывает, что быть собой — единственная рабочая стратегия. Как в дейтинге, так и в жизни.
Каждую неделю к ведущим будут приходить интересные гости и рассказывать о своем опыте знакомств, отношении к онлайн-дейтингу и комментировать рассказы пользователей Badoo. Все вышедшие выпуски уже можно посмотреть или послушать на официальном YouTube-канале, а также в Apple и Google Podcast.
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