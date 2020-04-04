Глава Минкомсвязи Максут Шадаев написал письмо российским интернет-компаниям с призывом ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео во время режима самоизоляции в апреле, а также отключить на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения, пишет РБК.
Минкомсвязи просит онлайн-сервисы снизить качество видео во время нерабочих дней
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Фото: Shutterstock
Как отмечает издание, получение этого письма подтвердили представитель Rambler Group, представитель «МегаФона» и гендиректор сайта знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий. Министр попросил ограничить качество видео в мобильных приложениях до 720p, в браузерах — до 1080p.
Как отметил Шадаев, эти меры необходимо принять, для того чтобы не допустить снижения качества оказания абонентам услуг. «Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению», — уточнил он.
По состоянию на 4 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 731. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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