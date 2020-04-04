Минкомсвязи просит онлайн-сервисы снизить качество видео во время нерабочих дней

По состоянию на 4 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 731. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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