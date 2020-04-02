Интерактивная карта Pandemic Big Brother, которую совместно запустили «Роскомсвобода» и белорусская правозащитная организация Human Constanta, будет отслеживать, как нарушаются цифровые права граждан во время пандемии коронавируса. Разработка будет фиксировать такие процессы, как введение слежки — в том числе через QR-коды и видеокамеры —цензуры и прочего контроля за коммуникациями людей по всему миру.
Как и где нарушаются цифровые права людей во время пандемии? Теперь это можно отследить по интерактивной карте
Цель проекта, как отмечают создатели, в том, чтобы проанализировать целесообразность введенных мер: «…не только зафиксировать все факты усиления государственного вмешательства в права граждан во время режимов чрезвычайных ситуаций и карантина по всему миру, но и выявить случаи злоупотреблений после окончания эпидемии».
Pandemic Big Brother действует как обычная интерактивная карта вроде той, что запустил «Яндекс», чтобы показывать уровень самоизоляции в городах России. Сейчас она доступна на трех языках — русском, английском и немецком. Ранжирование «нарушений» производится цветами:
- серая зона нарушения прав человека при использовании технологий не зафиксированы или нет данных;
- желтая — нарушения возможны, есть предпосылки;
- красная — введены те или иные ограничения;
- зеленая — ограничения сняты;
- бордовая — ограничения не сняты после окончания эпидемии.
Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте. Всем, кто пострадал из-за незаконной слежки команда Pandemic Big Brother предлагает обратиться к ним по почте: legal@roskomsvoboda.org.
По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
Источник фото: roskomsvoboda.org
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