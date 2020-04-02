Цель проекта, как отмечают создатели, в том, чтобы проанализировать целесообразность введенных мер: «…не только зафиксировать все факты усиления государственного вмешательства в права граждан во время режимов чрезвычайных ситуаций и карантина по всему миру, но и выявить случаи злоупотреблений после окончания эпидемии».

Pandemic Big Brother действует как обычная интерактивная карта вроде той, что запустил «Яндекс», чтобы показывать уровень самоизоляции в городах России. Сейчас она доступна на трех языках — русском, английском и немецком. Ранжирование «нарушений» производится цветами:

серая зона нарушения прав человека при использовании технологий не зафиксированы или нет данных;

желтая — нарушения возможны, есть предпосылки;

красная — введены те или иные ограничения;

зеленая — ограничения сняты;

бордовая — ограничения не сняты после окончания эпидемии.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте. Всем, кто пострадал из-за незаконной слежки команда Pandemic Big Brother предлагает обратиться к ним по почте: legal@roskomsvoboda.org.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

Источник фото: roskomsvoboda.org

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