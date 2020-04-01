В Instagram стартует #Капитанскийквест

Участвовать в квесте может любой желающий (18+) в любой точке страны. Никуда ехать не надо, просто оставайтесь дома и берите смартфон в руки. Нужно всего лишь зарегистрироваться в личном кабинете.

С 2 по 12 апреля участникам предложат выполнять онлайн-задания, разгадывать тайны, искать ответы на каверзные вопросы, делать веселые фото и видео и многое другое. За свою активность каждый игрок сможет получать баллы, которые будут обмениваться на специальные призы. Главный из них — поездка в Сочи на «Роза Хутор»!

А чтобы не пропустить старт квеста, стоит подписаться на аккаунт Капитана @live.like.the.captain. Удачи!