Благотворительный фонд «Точка опоры» запустил YouTube-канал в поддержку спортсменов с инвалидностью

«Он не об инвалидах, хотя его герои — спортсмены с инвалидностью. Он о... любви! О любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов. Первым героем стал горнолыжник Сергей Александров-Толстый. Записывали выпуск мы до того, как тэги #короновирус и #обнуление стали привычными, но разговор о том, что может дать «волшебный пинок» и помочь не паниковать в сложнейших ситуациях в жизни, сейчас становится особенно актуальным. Благодарим за поддержку нашего проекта, очень важны ваши просмотры, лайки и репосты и, конечно, обратная связь!» — говорят в фонде «Точка опоры».

Первый герой нового проекта Сергей Александров — участник XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Южной Корее и единственный в России спортсмен-горнолыжник, который выступает на протезах. Александров рассказал о том, почему падение с высоты 2 тысяч метров на Эльбрусе, которое привело к ампутации ног, на самом деле приключение, что такое состояние «проснутости» и как построить откровенный диалог с миром. В планах благотворительного фонда «Точка опоры» выпускать новые серии своего YouTube-проекта 1-2 раза в месяц.

Благотворительный фонд «Точка опоры» с 2010 года оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью, развитию адаптивных видов спорта и реализует социокультурные и образовательные проекты, направленные на формирование уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека.