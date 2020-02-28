Вместе с дейтинг-приложением Badoo мы собрали 10 признаков того, что вскоре вы наверняка увидитесь снова.
Идеальное первое свидание — какое оно? Объясняем на гифках
На самом деле, конечно, ничего идеального не бывает: стоит ориентироваться в первую очередь на свои ощущения. Но если все-таки переживаете, как прошла встреча, эти десять пунктов помогут вам оценить вероятность второго свидания.
1. Вы вели себя как обычно
Если в компании собеседника вам было комфортно, скорее всего, это взаимно. А вот если вы чувствовали себя скованно и неестественно, возможно, продолжать это общение не стоит. Никогда не бойтесь быть собой! Например, вы были голодны и не постеснялись заказать первое, второе и десерт и с аппетитом всё есть съесть, вместо того чтобы уныло жевать салатные листья, посматривая на его отбивную. Или пустились в пляс прямо в кафе, услышав любимую мелодию. Даже если это не была любовь с первого взгляда, но вы оставались собой, то наверняка расположили его к себе сильнее, чем если бы пытались показаться человеком, которым не являетесь.
2. Вы одинаково участвовали в разговоре
Никому не понравится болтающий без умолку собеседник, как и тот, из которого двух слов не вытянешь. Если вы легко находили темы для беседы и никто не тянул одеяло на себя – это явный признак взаимной симпатии! Кстати, благодаря новой функции «Интересы» в приложении Badoo можно не только подробно рассказать о себе и о том, чего вы ищете (серьезных отношений, просто общения или чего-то мимолетного), но и найти людей со схожими взглядами и увлечениями. А делается это всего в пару кликов: приложение само предложит вам хештеги в разных сферах: еда, музыка, кино, путешествия, работа – и это далеко не полный список! Не стесняйтесь признаться, что любите (даже если ваши интересы – это картошка фри и Angry Birds), ведь тогда при встрече вы уже наверняка избежите неловких пауз и недопонимания!
3. Вы смеялись над одним и тем же
Если на свидании вам было весело – это уже хороший знак! Значит, вам действительно удалось расслабиться. Шутка всегда способна исправить даже неловкую ситуацию, а чувство юмора может послужить хорошим фундаментом для будущих отношений или дружбы.
4. Его жесты и мимика говорили о симпатии
Зачастую по невербальным признакам понять, заинтересован ли ваш визави, легче, чем по его словам. Вот пара лайфхаков: если человек сидит в открытой позе, повернул корпус в вашу сторону и слегка наклонился вперед, отводит взгляд и смущенно улыбается, поднимает брови или на миг завороженно замирает, глядя на вас – скорее всего, вы ему понравились. Кстати, если вы сами волновались и в смятении сказали или сделали что-то не то, не стоит расстраиваться: такая робость может быть очень притягательна, главное, что вы вели себя естественно и искренне
5. Вы не избегали прикосновений
Речь не о поцелуях и объятиях (хотя каждый сам определяет допустимую степень тактильного контакта при первой встрече), но даже если вы легко касались друг друга – он подал вам руку, она задела вас плечом – и вам было приятно, это верный индикатор заинтересованности.
6. Вы смотрели друг другу в глаза
Встреча взглядов – расхожий сюжет романтических фильмов: они посмотрели друг другу в глаза, и все вокруг исчезло. Но ученые считают, что в этот момент в нашем мозгу действительно происходят сложные бессознательные реакции. Вы же замечали, что, если человек вам неприятен, вы не будете устанавливать с ним зрительный контакт, отведете взгляд? Так и наоборот: если человек смотрит вам в глаза, он, пусть и неосознанно, сообщает о своем интересе.
7. Вы не торопились расставаться
Вы оба затягивали прощание и хотели продлить время наедине друг с другом? Возможно, даже опоздали на мосты? Отлично! Один из первых признаков, что свидание прошло удачно, − оно продлилось дольше, чем вы ожидали, ведь когда нам хорошо, время пролетает незаметно. Так что если один из вас предложил после прогуляться, съесть по мороженому, заглянуть в его любимый книжный или хотя бы проводить до дома, свидание удалось.
8. Вы обсуждали планы и интересы
Собеседник активно расспрашивал и планы и интересовался хобби и увлечениями, о которых вы написали в профиле Badoo? Комбо! Во-первых, он подробно изучил вашу страницу, а не только пролистал фото – значит, вы ему интересны как личность. А во-вторых – явно продумывал предлог и идею для второго свидания.
9. Он говорил комплименты и оказывал знаки внимания
Когда человек вызывает у нас симпатию, нам хочется сказать или сделать ему что-нибудь приятное. Конечно, иногда комплимент или, например, букет цветов, может быть лишь проявлением вежливости, но вы не точно не перепутаете их с искренними жестами или словами. А уж если на свидании случилось что-то экстраординарное (по закону подлости вы оставили кошелек в кафе, сломали каблук или даже потеряли сознание от переизбытка чувств), и ваш спутник не оставил вас в беде – это хороший повод для продолжения общения.
10. Он или она не пропал(а) после встречи
Если после свидания вам пришло сообщение – неважно, через пять минут, через час или на следующий день – это говорит о том, что человек о вас думает. Так что, получив заветное уведомление в приложении Badoo, скорее всего, ждите второго свидания.
На самом деле неважно, на какое количество пунктов вы ответили утвердительно. Если все прошло как по маслу – поздравляем! Возможно, вы так сильно понравились человеку, что перед встречей он досконально изучил ваш профиль в Badoo и запомнил, что вы ответили про идеальное свидание во вкладке «Вопросы о главном» (так что не игнорируйте эту фишку приложения). А если свидание получилось не слишком удачным, не расстраивайтесь: это полезный опыт общения. Мы часто сравниваем себя с другими и замыкаемся из-за постоянного недовольства собой, не давая окружающим узнать, какие мы на самом деле. А ведь в мире множество людей, которую смогут по достоинству оценить именно ваши взгляды, особенности и черты! Не бойтесь заявлять о себе, даже если кажется, что вы не соответствуете каким-то вымышленным стандартам. Мы вместе с Badoo рекомендуем быть искренними и проявлять свою индивидуальность – тогда может случиться химия или начнется дружба.
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