Идеальное первое свидание — какое оно? Объясняем на гифках

На самом деле неважно, на какое количество пунктов вы ответили утвердительно. Если все прошло как по маслу – поздравляем! Возможно, вы так сильно понравились человеку, что перед встречей он досконально изучил ваш профиль в Badoo и запомнил, что вы ответили про идеальное свидание во вкладке «Вопросы о главном» (так что не игнорируйте эту фишку приложения). А если свидание получилось не слишком удачным, не расстраивайтесь: это полезный опыт общения. Мы часто сравниваем себя с другими и замыкаемся из-за постоянного недовольства собой, не давая окружающим узнать, какие мы на самом деле. А ведь в мире множество людей, которую смогут по достоинству оценить именно ваши взгляды, особенности и черты! Не бойтесь заявлять о себе, даже если кажется, что вы не соответствуете каким-то вымышленным стандартам. Мы вместе с Badoo рекомендуем быть искренними и проявлять свою индивидуальность – тогда может случиться химия или начнется дружба.