Гендерно-нейтральный Санта, кормящий отец и нерпенок: Unicode презентовал более 100 новых эмодзи

Новые эмодзи станут доступны пользователям в сентябре-октябре 2020 года. Сейчас они разосланы разработчикам систем Apple, Google, Samsung и Microsoft — в ближайшее время компании должны самостоятельно внести изменения в список эмодзи на своих платформах.

В июле 2019 года новые эмодзи для iPhone также показала компания Apple. В списке обновления стикерпака появились изображения легендарной игрушки 90-х йо-йо, ленивца (маст хэв!), а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями. А в Twitter появился аккаунт-бот, который создает новые эмодзи на основе комбинации двух случайных смайликов — претенциозный демон, болеющий орк и даже уставший ботаник. Разбираем для важных переговоров!