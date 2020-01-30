Гендерно-нейтральный Санта, кормящий отец и нерпенок: Unicode презентовал более 100 новых эмодзи

Консорциум Unicode представил 13-ую версию Emoji. Всего в пакет добавили 117 эмодзи — 62 новых символа и 55 вариантов с разными цветами кожи и гендерами.
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Консорциум Unicode представил 13-ую версию Emoji. Всего в пакет добавили 117 эмодзи — 62 новых символа и 55 вариантов с разными цветами кожи и гендерами.
Среди новых эмодзи появился гендерно-нейтральный Санта Клаус, кормящий ребенка из бутылочки отец, улыбающееся лицо со слезой, ниндзя, щипающие пальцы (Мамма Mia!), а также анатомические сердце и легкие. Из еды добавили лаваш, оливку, болгарский перец и баббл-чай, из животных — нерпенка, белого медцедя и мамонта. Также появилась пиньята, матрешка, баян и даже таракан.
Новые эмодзи станут доступны пользователям в сентябре-октябре 2020 года. Сейчас они разосланы разработчикам систем Apple, Google, Samsung и Microsoft — в ближайшее время компании должны самостоятельно внести изменения в список эмодзи на своих платформах.
В июле 2019 года новые эмодзи для iPhone также показала компания Apple. В списке обновления стикерпака появились изображения легендарной игрушки 90-х йо-йо, ленивца (маст хэв!), а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями. А в Twitter появился аккаунт-бот, который создает новые эмодзи на основе комбинации двух случайных смайликов — претенциозный демон, болеющий орк и даже уставший ботаник. Разбираем для важных переговоров!
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