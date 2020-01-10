Сюжет короткометражки «Случай в книжном» от художника Duran строится вокруг случая в книжном — съемки проходили в петербургских «Подписных изданиях». Девушка хочет купить книгу «50 оттенков серого», но у нее нет с собой документов, чтобы подтвердить свой возраст. Тогда продавец начинает проверять ее на зрелость песнями разных лет.

«В комментариях не раз отметили, что я выбрал не самый простой комикс для экранизации, и начать надо было с чего‑то попроще», — рассказывает художник в комментарии «Афише». — «Но именно в этом и состояла творческая задача — сделать что‑то достаточно сложное, чтоб напороться на максимальное число подводных камней и вынести из этого уроки. Иначе было бы скучно и бессмысленно с точки зрения потенциала развития всех задействованных лиц».

Напомним, ранее Duran выпустил комикс о том, как устраиваются работать смотрителями в Эрмитаж. Попасть на работу мечты не так-то просто: для этого нужно найти место, освободившееся от предыдущего смотрителя. Еще один комикс художника — про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова. По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка.

Прошлой зимой Duran выпустил злободневный комикс про петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения. А еще посмотрите скетч, в котором Duran объясняет, почему в Петербурге сразу десять Советских улиц. Все дело в пятнице!