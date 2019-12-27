Женя Борзых, Оксана Мысина, Александр Гудков и Антоха МС снялись в новогодней истории «Не говори мне ничего»

«РБК Стиль» показал новогоднее видео «Не говори мне ничего». История об обычной предновогодней суете пусть и уникальна для семьи, в которой ее рассказывают, но понятна каждому. Знакомство жениха с родителями невесты, возвращение лучшего друга детства, увлечение мистикой и картами Таро в духе советских комедий — посмотрите прямо сейчас!
По сюжету, обычная семья готовится к празднованию Нового года. Дочь Женя собирается знакомить родителей с женихом, но пока не знает, что в гости заглянул лучший друг ее детства и любимый ученик бабушки, сын Павлик стримит в Instagram, а тетя Сусанна пророчит будущее на картах Таро. «Путаница в духе любимых советских комедий, воспоминания о шестидесятых, когда никто не стеснялся стучать каблучками по паркету, причудливые салаты, песни и танцы — вот что такое наш Новый год», — говорят создатели видео.
Главные роли в новогоднем видео исполнили Оксана Мысина, Петр Кулешов, Лилия Егорова, Женя Борзых, Александр Гудков, Антоха МС, Максим Стоянов, Александр Шульгин, Анна Кипяткова, Юлия Джулай, Юлия Разумовская и другие.
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