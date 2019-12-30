Полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом перешел в федеральную собственность

С инициативой передать полигон «Красный Бор» в федеральную собственность в начале 2019 года выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Все необходимые мероприятие будут проведены в двухмесячный срок — после чего начнется полная утилизация свалки, которая пройдет за счет средств федерального проекта «Чистая страна».

«Передача снимает с Санкт-Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей. Вопрос о передаче «Красного Бора» в федеральную собственность поднимался с 2010 года, однако административно этот вопрос удалось решить лишь в 2019 году», — говорят в пресс-службе администрации города.

Напомним, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует за 6 лет ликвидировать полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом. Ранее петербургский «Водоканал» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте возле полигона. Армированная бетонная стена перекроет пути возможного выхода токсичных веществ во внешнюю среду. Глубина сооружения составит 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины — для обеспечения герметизации.

Главная экологическая угроза Петербурга, полигон «Красный Бор», находится в 30 километрах от города и представляет собой свалку токсичных отходов весом в 2 миллиона тонн. Полигон занимает 67 гектаров, глубина ям достигает размеров 7-этажного дома. Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала «Собака.ru» о том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.