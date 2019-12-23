15 новогодних подарков для осознанных и экологичных

Новый год – время не только встреч с близкими и долгожданного отдыха, но и потребления, выходящего за рамки разумного. С начала декабря и до января торговые центры наполнены людьми, скупающими то, что не только не нужно получателям, но и вредит природе. Чтобы праздник не стал поводом загрязнять окружающую среду, «Собака.ru» собрала примеры подарков, с помощью которых можно начать год с доброго дела.