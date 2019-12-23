Новый год – время не только встреч с близкими и долгожданного отдыха, но и потребления, выходящего за рамки разумного. С начала декабря и до января торговые центры наполнены людьми, скупающими то, что не только не нужно получателям, но и вредит природе. Чтобы праздник не стал поводом загрязнять окружающую среду, «Собака.ru» собрала примеры подарков, с помощью которых можно начать год с доброго дела.
15 новогодних подарков для осознанных и экологичных
Бутылка для воды из инклюзивной мастерской «Простые вещи», 650 рублей
В мастерских «Простые вещи» работают взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта, для них это редкая возможность не только полноценного общения, но и заработка. Эта бутылка, к тому же, поможет перестать покупать пластиковые. Если подобная у человека уже есть, то можно подобрать что-то, например, среди новогодних наборов, коллекции керамики или изделий из дерева. Купить продукцию можно онлайн, в мастерских на 11-й линии Васильевского острова, д. 38А или в инклюзивном кафе «Огурцы» на Фонтанке, 96.
Петербургские дома в миниатюре от проекта «Легко-Легко», 550 рублей
Крошечные копии домов с Невского, Рубинштейна и Миллионной от достопримечательностей до совершенно рядовых зданий можно найти на сайте проекта «Легко-легко». Собранные деньги идут в фонд AdVita, помогающий людям с онкологическими заболеваниями, а делают керамические статуэтки люди с ограниченными возможностями. Офлайн-магазин находится на Большой Пушкарской, 10.
Шоппер из Barking Store, 650 рублей
Многоразовая тонкая сумка – первый предмет который должен появиться у того, кто взял курс на экосознательность и решил больше никогда не брать пакеты в супермаркетах. Такой шоппер легко поместится в рюкзак или даже в карман, деньги с его продажи идут в пользу приюта для бездомных животных 50pets.
Экомешочки из обрезков ткани из магазина «Покупай правильно», 100 рублей
Еще один предмет для сознательных покупок – экомешочки для фруктов, овощей, орехов, круп и многого другого. Купить их, а также продукты на развес можно в магазине без упаковки «Покупай правильно» на набережной Фонтанки, 50. Эти мешочки отшивают из обрезков ткани женщины, проживающие в кризисном центре.
Поясная сумка из вторичного пластика 99recycle, 2 200 рублей
Петербуржцы 99recycle собирают использованные крышки от бутылок и пакеты, измельчают и из них делают сережки, плитку и горшки, а еще вот такие стильные сумки. Конкретно эта состоит из обрезков ПВХ.
Коврик из переработанных пластиковых бутылок IKEA, 199 рублей
Этот придверный коврик от шведского гиганта сделан из шести переработанных пластиковых бутылок. У IKEA есть несколько вариантов товаров из вторсырья: например, шторы для ванной или гардины.
Тарелка, сделанная воспитанниками центра «Антон тут рядом», 910 рублей
Центр, помогающий людям с расстройствами аутического спектра, делает огромное количество разной посуды, при чем каждое изделие оказывается по-своему уникальным. Купить онлайн можно на сайте «Легко-легко», а оффлайн – на Троицкой площади, 1.
Биоразлагаемый глиттер Isidalibra, 600 рублей
Многие не представляют праздники без глиттера, но стоит помнить, что обычные блестки не так уж безопасны для природы: это мелкий пластик, который попадает в канализацию, а оттуда – в водоемы. Альтернатива есть: у российского бренда Isidalibra есть биоразлагаемая линейка, которую делают из растительной целлюлозы, получаемой преимущественно из экологически чистых органических эвкалиптовых деревьев.
Стакан из бамбука Ecoffeecup, 1 350 рублей
Привычные нам стаканчики для кофе с собой только кажутся картонными, на деле для защиты от протеканий они покрыты тонкой пластиковой пленкой, из-за которой не разлагаются и не перерабатываются. Поэтому любому сознательному любителю кофе пригодится многоразовая легкая кружка, которую можно носить в рюкзаке – например, такая из магазина No plastic its fantastic. Купить можно онлайн или в магазине на территории технопарка «Ленполиграфмаш» (внутри веган-бистро FIKA).
Светильник из разбитой посуды от проекта «Зайка-мозайка», 2 800 рублей
Петербурженка Дарья Дудник собирает случайно разбитую посуду и делает из нее мозаичные светильники, вазы и елочные игрушки. Кроме готовой продукции, у нее можно купить предмет на заказ или сходить на мастер-класс, на котором из некогда дорогой сердцу кружки сделать что-то новое своими руками.
Сумка-рюкзак трансформер на цепи Polyarus, 4 500 рублей
Петербурженка Саша Полярус делает сумки и рюкзаки из старых автомобильных или велосипедных камер, рекламных баннеров и ремней безопасности.
Платье NNedre из переработанных пластиковых бутылок, 13 592 рубля
Еще один локальный бренд, взявший курс на осознанность – NNedre. У Нелли вышла целая коллекция вещей с экологичными манифестами, сделанными из вторсырья. От нее осталось не так много, но это белоснежное платье все еще можно купить со скидкой.
Биоразлагаемый чехол для телефона Solomacase, 1 690 рублей
Для производства этого чехла не вырубались деревья и не использовались животные – в его составе только компостируемые нетоксичные элементы. В стоимость включено пожертвование в один из четырех фондов помощи диким животным России на выбор.
Ежедневник «Шаг Навстречу», 850 рублей
Этот рисунок, очень похожий на Пикассо, создал один из подопечных Детского дома-интерната №4 города Павловск – теперь такие ежедневники продает благотворительная организация «Шаг Навстречу».
Тарелка из стеклянной бутылки, 900 рублей за большую или 700 рублей за среднюю
Петербурженка Светлана делает тарелки из использованных стеклянных бутылок. Купить их можно в ее мастерской на проспекте КИМа, 6, но лучше заранее договориться о визите в Instagram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.