«Не суйтесь в это дело!»: владелец судна «Михаил Дудин», которое переводит урановые «хвосты», ответил на протесты экологов

Из разговора с «Фонтанкой»:

Читатели обеспокоены? Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело! Вы мешаете, а это является нарушением безопасности. Не надо со мной общаться. И не звоните по этому телефону. Я не собираюсь производственные темы обсуждать.

Если вы хотите услышать мое мнение, то по этому вопросу самый безопасный порт — порт Санкт-Петербург. Но когда много людей знают, где мы работаем, как мы работаем, это уже нарушение правил безопасности. В этом случае лучше молчать, а не трепаться. Если я буду с вами добрым и буду об этом рассказывать, то меня лишат лицензии.