Сегодня, 20 декабря, судно «Михаил Дудин» в очередной раз прибыло в акваторию Невской губы. Корабль, на борту которого груз обедненного гексафторида урана, так называемых урановых «хвостов», стал на якорь неподалеку от форта «Красная горка». Владелец судна Владислав Овсянников в разговоре с «Фонтанкой» ответил на опасения петербуржцев, экологов и активистов по всей стране, которые протестуют против ввоза опасных грузов в Россию — посоветовав «не соваться в это дело».
«Не суйтесь в это дело!»: владелец судна «Михаил Дудин», которое переводит урановые «хвосты», ответил на протесты экологов
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Акция Greenpeace против ввоза в Россию урановых «хвостов»
Владислав Овсянников
Из разговора с «Фонтанкой»:
Читатели обеспокоены? Мне по одному месту ваши читатели и вы! Не суйтесь в это дело! Вы мешаете, а это является нарушением безопасности. Не надо со мной общаться. И не звоните по этому телефону. Я не собираюсь производственные темы обсуждать.
Если вы хотите услышать мое мнение, то по этому вопросу самый безопасный порт — порт Санкт-Петербург. Но когда много людей знают, где мы работаем, как мы работаем, это уже нарушение правил безопасности. В этом случае лучше молчать, а не трепаться. Если я буду с вами добрым и буду об этом рассказывать, то меня лишат лицензии.
Напомним, в конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых урановых «хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября. Утром 28 ноября корабль прибыл в морской порт Петербурга и ошвартовался на причале в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. А российское отделение Greenpeace даже «подарило» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами, выразив тем самым протест против ввоза опасного груза.
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