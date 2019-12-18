6 главных правил экологичного праздника: как отметить Новый год и не навредить планете

Что не так с воздушными шарами

Воздушные шары создают атмосферу праздника лишь на несколько часов, при этом навсегда становясь загрязнителями окружающей среды. Это одноразовый мусор, состоящий из латекса, покрытого тонким слоем металла и краски. На данный момент в России нет ни одной компании, которая занималась бы переработкой воздушных шаров. Кроме того, они разлагаются более четырех лет, и то не полностью: их кусочки, попадая на землю и в воду, выделяют токсичные вещества. Фольгированные шары не разлагаются вовсе: улетев, они надолго остаются уныло висеть на деревьях. Застревая в высоковольтных проводах, они также могут стать причиной коротких замыканий и пожаров.

Шары часто улетают туда, где обитают животные и птицы – они могут принять латекс за пищу. Запутавшись в ленточках, они задыхаются, травятся и гибнут. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от их использования, если же шарик все-таки оказался в ваших руках – не отпускайте его в небо.

Китайские фонарики также представляют опасность – они не сгорают полностью и легко могут стать причиной пожара даже у вас дома. Кроме того, их каркас, сделанный из проволоки, может навредить животным, которые попадаются в него, как в ловушку.

Ранее в Петербурге запретили запускать шары на выпускных. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ввел запрет на массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров, светошаров, небесных фонарей и других праздничных атрибутов.