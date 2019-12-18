Вместе с новогодним настроением окончание года приносит нам десять ненужных гелей для душа, тонны пластиковой упаковки и выброшенной после застолья еды. Чтобы этого избежать, «Собака.ru» решила разобраться, как экологично накрыть на стол, дарить подарки и отметить праздники, не нанося вред природе.
6 главных правил экологичного праздника: как отметить Новый год и не навредить планете
Какую елку выбрать на Новый год
Вырубка живых елей наносит вред природе, а искусственная альтернатива не перерабатывается – что же тогда экологичнее? Если у вас уже есть пластмассовое дерево, используйте его как можно дольше. По данным Гринпис, оно окупит свой экологический след только в том случае, если прослужит вам 20 лет и больше. Искусственные ели не подлежат переработке и состоят из материалов, содержащих ПВХ – полихлорвинил, разновидность пластика, в состав которого входят токсичные вещества. Этот нефтепродукт также выбрасывает парниковые газы, влияющие на изменение климата. На производство таких деревьев тратится огромное количество невозобновляемых ресурсов, поэтому живые ели менее вредны для природы. Их выращивают специально к Новому году и вырубают в тех местах, где это официально разрешено. Чтобы не попасться на уловки браконьеров, покупайте елки только на официальных елочных базарах, адреса которых можно найти здесь.
Живая ель хороша тем, что пока растет, она поглощает углекислый газ и помогает сдерживать темпы глобального потепления. Существует и другая альтернатива – это веточки ели, из которых можно сделать праздничный венок. Но лучший вариант – включить фантазию и соорудить ель из подручных материалов.
Что не так с воздушными шарами
Воздушные шары создают атмосферу праздника лишь на несколько часов, при этом навсегда становясь загрязнителями окружающей среды. Это одноразовый мусор, состоящий из латекса, покрытого тонким слоем металла и краски. На данный момент в России нет ни одной компании, которая занималась бы переработкой воздушных шаров. Кроме того, они разлагаются более четырех лет, и то не полностью: их кусочки, попадая на землю и в воду, выделяют токсичные вещества. Фольгированные шары не разлагаются вовсе: улетев, они надолго остаются уныло висеть на деревьях. Застревая в высоковольтных проводах, они также могут стать причиной коротких замыканий и пожаров.
Шары часто улетают туда, где обитают животные и птицы – они могут принять латекс за пищу. Запутавшись в ленточках, они задыхаются, травятся и гибнут. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от их использования, если же шарик все-таки оказался в ваших руках – не отпускайте его в небо.
Китайские фонарики также представляют опасность – они не сгорают полностью и легко могут стать причиной пожара даже у вас дома. Кроме того, их каркас, сделанный из проволоки, может навредить животным, которые попадаются в него, как в ловушку.
Ранее в Петербурге запретили запускать шары на выпускных. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ввел запрет на массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров, светошаров, небесных фонарей и других праздничных атрибутов.
Экологичные подарки – это какие?
Самый экологичный подарок может оказаться хламом, если не нужен человеку. Для таких случаев накануне праздника вы можете написать виш-лист – в обычном гугл-доке или на специальном сервисе, где у приглашенного гостя есть возможность зарезервировать презент. Предложите друзьям воспользоваться сайтом, чтобы к их дню рождения или Новому году вы могли подготовиться и наконец-таки оставить в покое гели для душа и носки. Если же человек стесняется это делать, и его желания остаются загадкой, всегда есть универсальный вариант – это деньги.
Самое распространенное приложение к подарку – это букет, который спустя сутки становится частью свалки. Если вы очень хотите подарить человеку цветы, уточните заранее у продавцов, как долго они не вянут. Или закажите букет из фруктов или сладостей, который можно съесть. Самый экологичный вариант, который запомнится виновнику торжества – это цветы в горшке.
Лучшая упаковка для подарка – это ее отсутствие. Если же она необходима, сделайте ее частью подарка – это может быть многоразовый экомешешочек, платок или шарф. Упаковать презент можно в старые газеты или листы журналов, а от фольгированной бумаги все же лучше отказаться.
Сыры, колбасы и праздничное застолье
После праздников действительно лень мыть посуду, но это не повод загрязнять природу и создавать бессмысленный не перерабатываемый мусор. Откажитесь от одноразовой посуды и трубочек, и вы заметите, как коллективная уборка на кухне сделает вас ближе, а кого-то, быть может, подтолкнет к покупке посудомойки.
Дни рождения, свадьбы, корпоративы, Новый год – все эти события объединяет еда, которая всегда остается после любого праздника. Треть ее выбрасывается на помойку в то время, когда 820 млн людей на планете голодает. Попадая на полигон, органика становится участником анаэробного процесса и начинает выделять парниковые газы, которые влияют на изменение климата. Чтобы избежать этого, продумайте меню вашего стола заранее: сколько будет человек, спросите у гостей, какие у них предпочтения. Посчитайте примерно, сколько позиций блюд необходимо, чтобы не осталось большого количества лишних порций. Ведь может оказаться, что сыр-косичку никто, кроме вас, не ест, да и пять видов колбас никому не интересны. Мы живем в другое время, сегодня магазины переполнены продуктами, поэтому праздник – это не повод накрывать «поляну» из отходов. Если вы готовите сами, попробуйте задействовать больше сезонных продуктов или спасенных товаров из фудшеринга, которые оказались не нужны другим хозяевам. Проведите эксперимент и закажите на праздник веганский торт – уверены, что именинник и гости насладятся вкусом и не почувствуют разницы.
После торжества позаботьтесь о том, чтобы оставшаяся еда не попала на свалку. Если вы не успеваете ее съесть, раздайте ее друзьям или пригласите их на ужин. Присоединитесь к группе «Фудшеринг. Отдам даром еду» и делитесь с людьми конфетами, печеньем или лишней морковью, которая не попала в оливье.
Пиротехника и бенгальские огни – нужно ли это?
Экологичность и пиротехника – не те слова, которые могут стоять рядом. Красочные фейерверки содержат опасные перхлорированные соединения. Взрываясь в воздухе, они разносят токсичные вещества – соединения различных металлов – и воздействуют на организм человека, попадая напрямую в легкие. Исследования показывают, что вредный эффект фейерверка на воздух сохраняется несколько дней или даже недель после запуска. Кроме того, пиротехника не только загрязняет окружающую среду, но и опасна для животных – они испытывают стресс от громких взрывов, например, птицы могут потерять ориентацию в воздухе и погибнуть.
Бенгальские огни состоят из пиротехнической смеси, и их негативное влияние не ограничивается опасностью ожога или пожара. Одним из наиболее вредных веществ, который выделяется в процессе горение, является фенол. Он попадает в организм через кожу и дыхательные пути, вызывая аллергические реакции и раздражения слизистой оболочки. Кроме того, бенгальские огни сделаны из металла, покрытого химическими веществами, и их невозможно сдать на переработку.
Украшения для дома
Откажитесь от одноразовых праздничных украшений: они чаще всего не разлагаются и их нельзя сдать на переработку. Они захламляют сначала ваш дом, а затем и свалки, при этом на их производство тратится огромное количество невозобновляемых ресурсов. Например, конфетти и мишуру делают из пластика с разными напылителями, предающих им блеск – все это становится микропластиком и не разлагается сотни лет.
Гораздо экологичнее использовать украшения из дерева, стекла или бумаги — они прослужат вам долго и не превратятся в очередной мусор, только не забудьте их потом сдать в переработку. Чтобы не поддерживать спрос на новое производство, можно найти что-то для декора в секонд-хэндах, на барахолках или просто поменяться с друзьями. Если вы сильно озабочены тем, чтобы создать праздничную атмосферу, возьмите украшения для декора в аренду – это могут быть арки из плетенных веток, вазы и даже свечи.
Украшения также можно сделать своими руками из подручных материалов – бутылок или бумаги. Они даже могут быть съедобными, например, печенье в виде елочек, пряничные домики или новогодние леденцы – конечно, этот элемент интерьера долго не проживет, но после праздников его утилизация станет для вас приятным дополнением к уборке.
Текст: Софья Зима
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