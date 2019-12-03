На Петроградской открылся магазин «Крупа», где продают продукты без упаковки

В ассортименте магазина можно найти макароны, рис, бобовые и различные крупы на развес, орехи, сухофрукты, какао, различные специи, конфеты и натуральную соль, бамбуковые зубные щетки и экологичные губки из люфы, многоразовые соломинки, специальные мешки для стирки, банки и контейнеры для горячих и холодных напитков, бутылки для воды, многоразовые бахилы и даже подгузники.

Магазин «Крупа» открыт на Аптекарском проспекте, 18 ежедневно с 11:00 до 21:00.

Напомним, первый магазин, где товары продают без упаковки, открылся в Петербурге в июле 2018 года. В ассортименте «Покупай правильно» представлены крупы, макароны, специи, орехи и кофе. Покупатели должны приходить со своими контейнерами или пакетами. Такой формат позволяет наносить меньше урона окружающей среде. В самом магазине продукты хранятся в стеклянных банках. Спустя год после запуска экопроекта его создательница Ася Воронкова планирует открытие второй точки.