Мусорную реформу – раздельный сбор отходов в Петербурге – отложили еще на год. Чиновники считают, что «город не готов к таким глобальным переменам». «Собака.ru» задалась вопросом – действительно ли мы не готовы? Ответить на него мы попросили подписчиков нашей страницы в Instagram, и получили почти 200 комментариев. Публикуем самые интересные из них.
Готов ли Петербург к раздельному сбору? Отвечают горожане
@kirillyau: Когда это чиновников волновала готовность населения? Завидное лицемерие правительства – говорить о неготовности населения к раздельному сбору мусора, когда это просто очевидно выгодно чиновникам. Все уже готовы: популяризация экологичного образа жизни двигается полным ходом (не за счет правительства, за счет инициатив неравнодушных). Неравнодушная питерская певица Катя IOWA выпускает клип «Байкал» 22 ноября о проблемах в экологии, аккаунт Леонардо ли Каприо пестрит постами о заполонении морей мусором, в кино уже даже упоминается про микропластик, который попадает к нам в организм с рыбой. Если бы люди были не готовы, то не функционировало бы «Экотакси», ребята, которые забирают рассортированный мусор за 400 р. Власти «боятся» изменить мир, когда он уже сам без их ведома поменялся.
@xeniya.kopeykina: Я пишу магистерскую работу на тему раздельного сбора и проводила опрос среди населения города: почти все понимают проблему отходов, многие стараются что-то сдавать на переработку, а те, кто не сдаёт, говорит, что просто не верит, что все отправится по адресу. Также многие были свидетелями, как много отходов попадает в одну машину, перемешиваясь. Либо причина в том, что нет по близости пунктов сбора. Вывод таков, что население готово к этим переменам, благодаря пропаганде таких добровольцев, как движение «РазДельный сбор»! Просто стоит показывать, что государство это поддерживает, чтобы и другие присоединялись.
В комментариях на вопросы многих подписчиков отвечало сообщество «РазДельный сбор» @rsbor, приводим ответы на наиболее популярные из них.
Есть ли в городе перерабатывающие заводы?
Да, в Петербурге их более 100, часть из них можно найти здесь.
Как сделать так, чтобы контейнеры для отсортированных отходов стояли в каждом дворе?
Наша реальность сейчас такова, что контейнеры для раздельного сбора установлены там, где с такой инициативой обратились жильцы дома в свою управляющую компанию. Подробная инструкция здесь.
А вдруг все разобранные отходы смешают?
Если разные виды вторсырья забирает одна машина, то это нормально. Все повезут на пункт досортировки. Невыгодно под каждый вид вторсырья нанимать отдельную машину. Плохо, если рассортированное вторсырье вывозят вместе со смешанным мусором из общего бака. Мы проверяем все компании, чьи контейнеры добавлены на карте recyclemap.ru/spb. Если компания не может отчитаться о том, куда идёт рассортированное сырье, то такой пункт удаляется с карты.
@murymore: Так интересно читать про чиновников, которые считают, что люди не готовы к переменам. И так «забавно» вспоминать про строящиеся втихомолку свалки в регионах, где люди митингуют и уже призывают к раздельному сбору мусора, а СМИ об этом молчат (пр. Шиес ). Со стороны это просто выглядит как безалаберное отношение от власть имущих людей. А вот раздельный сбор, думаю, нужно вводить незамедлительно. Начиная с поднятия осведомленности людей в этом вопросе и заканчивая техническим вопрос: перерабатывающие заводы, обустройство городской среды. В конце концов, можно штрафы ввести. А уж на совсем худой конец пусть камеры распознающие лица будут у мусорных контейнеров бдеть, а не на митингах.
В общем, все дело в желании. Одно радует: число людей, говорящих об этой теме и старающихся менять что-то в своей жизни в направлении осознанного потребления, растет. Хотя, конечно же, это вопрос личной ответственности – общественной и политической. Здесь должен каждый руку приложить.
@uliyalavrova: Город давно готов, нужно информировать людей, напоминать о проблеме мусора постоянно. Если на каждом столбе будет висеть не реклама майонеза и колбасы, а биллборды с информацией о том, что надо заботиться о планете и будущем поколении. В рекламных роликах будут показывать вместо кетчупа и пельменей океаны, забитые пластиком, и напоминать, что 1 памперс разлагается 500 лет и тд. Если люди будут осведомлены масштабе проблемы и информация будет идти потоком со всех сторон, то все будет совсем по-другому. Чиновники не готовы в силу своих непонятных интересов, а вот город давно готов и не только город.
@inspireira: Видимо, будем готовы тогда, когда нехватка земли заставит нас, как японцев, строить из мусора острова. Прекрасный, кстати, пример, у кого можно поучиться: весь мусор раздельный + сжигаемый/несжигаемый. Но не готов ли город или все-таки не готовы люди? Количество эко-активистов и сторонников раздельного сбора все же говорит о положительной динамике. Корпорации давно уже go green и ищут подрядчиков для вывоза уже отсортированного мусора. «Спрос на мусор» однозначно есть! Нет нормально предоставленных возможностей. Как со сбором батареек, которые не перерабатываются, а накапливаются, потому что завода такого пока не построили. Хотя ходили слухи, что вроде что-то даже сдвинулось с мертвой точки... (С 2017 года открыто производство по переработке батареек на петербургском заводе «Меркурий» battery.mercury-spb.ru – прим. ред.) Пора начинать хоть с чего-то, постепенно прививая культуру раздельного сбора. Вот ничего не делать — это действительно мало.
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Фото акции «РазДельного сбора» в 2019 году
@lenusik1402: А мне кажется, что не готовы, к сожалению. В моем окружении все задают вопрос: «А что за это получаешь? Тебе платят?» Именно эту фразу я слышу каждый раз после того, как говорю, что разделяю мусор и сдаю его в разные пункты приема. Я отвечаю, что не платят и почему должны?! Я просто пытаюсь сохранить планету для будущих поколений. Реалии у нас, конечно, улучшаются. Много стало думающих людей! Но, все же, мало. Поставили у нас во дворе, хороший контейнер для сбора пластика 1, 2 и 5, а рядом обычный контейнер с общим мусором. Так что я часто вижу в этом общем контейнере? Конечно же, пластиковые бутылки. Метр! Их разделяет всего метр! Один! Но нет, зачем? Люди не привыкли и не хотят это делать. Еще фраза, которую часто слышу: «Пусть правительство обеспечит возможность сдавать раздельно мусор». Мое мнение, начинать надо с себя. Но нельзя в наших реалиях проконтролировать, кто и куда выкинул мусор. Я была бы очень рада, если бы не надо было ждать акций «РазДельного сбора» каждый месяц или ехать в Икею, только для того, чтобы сдать мусор. Но пока реалии таковы, что приходится все это делать. Долго ли? Все зависит от многих факторов! Ждем и верим, что когда-то и у нас будет так же, как в Швеции (как идеальный пример, в этой области).
@moncherchic: Нужно собрать чиновников и включить им интервью «Вдудь» с Батыгиным, где последний говорит о том, что колонизировать Марс бесполезно и что, если мы потеряем нашу планету, переезжать нам будет некуда.
@gobbike: На некоторых кухнях Петербурга еще до сих пор моются, да даже в обычной, среднестатистической, надо найти место не для одной, емкости, ведра, мешка, а для нескольких: для пластиковых бутылок, упаковок типа йогуртов, стекла (стекло по-хорошему надо разделять на темное и светлое, крышки с бутылок снимать, потом картона/бумаги, пищевых отходов и тд. Вы себе представляете эту батарею-приемник. Россиянин/ка плюнет и скинет все в один пакет. В Японии в больших домах стоят приемники на 43 вида отходов (погуглите). Ментальность людей надо менять. Чем раньше начнем, тем быстрее перестроимся.
А когда небольшой дом или даже частный, то вывоз в Европе, например, пакета с тетрапаками или картоном раз в 1-2 месяца. Штраф за нарушение сегрегации отходов – 300 евро, привыкание мгновенное, как у собаки Павлова. Но вот копятся завалы из-за нечастого вывоза, с многоквартирными домами полегче.
Ответ: @yellowtentcrafts Батарея совершенно не нужна. Вообще можно и двумя ведрами обойтись, для перерабатываемых и для неперерабатываемых. У меня три аккуратных маленьких контейнера из Ikea, я их держу в прихожей, так выносить удобнее, но вообще они все три вместе спокойно влезли бы под раковину на кухню вместе с ведром для смешанного мусора. Кстати, стекло не надо разделять на тёмное и светлое. Вот тут есть статья «с чего начать», там подробно о том, на что разделять и как избежать установки батареи контейнеров в квартире.
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Фото акции «РазДельного сбора» в 2019 году
@diborzova: Думаю все не так просто, как может показаться нам, «осознанным» горожанам. Есть большой пласт населения, который не то что мусор разделить, до мусорки донести его не могут. И я бы предложила с другой стороны взглянуть на проблему и просто убрать из жизни ту часть мусора, которая составляет больше половины всего – это пластик. Запретить в стране производство пластиковых бутылок и пакетов. Организовать нормальные пункты приема стекла, что бы было выгодно его именно сдавать. Во многих школах возобновляют сбор мукулатуры, сбор пластиковых крышек. И, конечно, информирование горожан. Почему бы в том же метро вместо коммерческой рекламы не включать информацию о возможности людей сдавать мусор раздельно. А город в лице чиновников – соглашусь, действительно не готов, но не готов ко многому, думаю, скоро увидим, как опять город не готов к снегу.
@vegobraz: Русский человек верит в резкие перемены. К сожалению, с раздельным сбором так не прокатит. Это целая культура. Это должно прививаться с детства. Это не просто выкидывать в разные урны – это ещё и мытьё бутылок, пакетов, их сушка, складирование. Сегодня любой петербуржец может сдавать отходы в переработку. Большая доля это уже делает. Но реалии удручающи. Одним законом и выделением денег ситуацию не переломить, здесь нужен взвешенный подход, запланированный на десятилетия. Мотивация, поощрения, пропаганда, воспитание, инфраструктура. А с нашей дымчатой стабильностью перспективы туманны. Ps: я сдаю в переработку. Призываю всех, это просто и для этого не нужны реформы на уровне наших талантливых и профессиональных властей.
@pchelassie: Мне кажется, нужно ввести обязательный предмет по изучению РСО (раздельный сбор отходов – прим. ред.) в школе. Детям легче перестраиваться. Они смогут быстро и без нытья справиться с маркировкой. К тому же, на акции хорошо бы пригласить известных, публичных людей. Чтобы они одним своим видом привлекали внимание.
@masha._.mai: Хотела сдать стеклянные бутылки из под сока в приемник. Купчино, вечер, тусклый фонарь, подвал, тусовка алкоголиков. подвал уже был закрыт, в итоге я оставила пакет и убежала. Так быстро от страха я не бегала уже давно. Мне кажется, как и с законами о собачьих какашках и курении на лестничных площадках... Те, кто не готовы – они никогда не будут готовы, они не способны к осознанию и переменам. А те, кто готовы, делают это уже сейчас по возможности и будут очень рады, если раздельный сбор мусора станет доступнее.
@aleksandra.4e: Я живу на 2 города, в Москве и в С-Пб. И скажу вам, что в С-Пб мне проще разносить раздельные отходы прямо в контейнер перед домом «Чистые берега», правда, только пластик pet, стекло и жесть. Но люди кидают туда все виды пластика, к сожалению.... И я не уверена, что мусоровоз и этот контейнер не скидывает все в одну кучу. Складываю дома по разным коробка вторсырье для «лучшего варианта», многое везу в Парнас в контейнеры. В Мск же стоят «колокольчики»: зелёный для любого пластика, жёлтый для стекла. Постоянно переполнены, и куда это везут, пока непонятно. Ходят мнения, что это чисто эксперимент для определения готовности населения к РСО. Но я сделала вывод – чем меньше упаковки с магазина ты берёшь, тем больше смысла в во всём этом экологичном движении. В свою авоську, в свои фруктовки, баночки, можно вообще без упаковки, например, бананы, штучные овощи складывать. У метро бабушки, что продают свою зелень, не понимают, почему я не беру у них пакет... А старых людей переучить, сами понимаете, только своим примером.
@lilavaadi: /Чтобы что-то изменилось, государство чтоб решилось, нужно главное решить, как ты хочешь дальше жить / А так по существу в Питере уже хорошо, что так много возможностей сдать вторсырье, что мы и делаем. На карте recyclemap нашла ближайший прием, у «РазДельного сбора» почитала давно, как что разделять, трамбовать и тд, в магазин «Спасибо!» давно сдаем старую одежду, металл и другое принимают в «Правилах деления», батарейки – в «Вкусвилле». Если все будет делать удобно и прозрачным будет понимание, что все во благо и точно перерабатывается, думаю, большинство поддержит двумя руками.
В «Правилах деления» за месяц сентябрь собрали 34 тонны вторсырья, а если все пункты по городу сложить? Многие хотят помочь облегчить жизнь природе, не дожидаясь знака свыше и гос.программы. Это ли не готовность?
@oliklook: В нашем доме (совершенно обычный, Приморский район) уже два года раздельный сбор мусора, большинство жильцов проголосовало «за» – вот, сортируем, не дожидаясь чиновников. Исключительно по инициативе председателя нашего ТСЖ. Привыкла, кстати, быстро, сейчас наоборот рука не поднимется выкинуть все в одно ведро.
@myzkom: Сортируем отходы с лета, отвозим на экостанцию «Правила деления». Сначала было непривычно, сейчас никаких затруднений. Дочери (3 года) очень нравится этот процесс: «здесь пластик, здесь стекло». Думаю, очень важно работать именно с детьми и молодежью, чтоб это было само собой разумеющееся.
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