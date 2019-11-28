Готов ли Петербург к раздельному сбору? Отвечают горожане

@kirillyau: Когда это чиновников волновала готовность населения? Завидное лицемерие правительства – говорить о неготовности населения к раздельному сбору мусора, когда это просто очевидно выгодно чиновникам. Все уже готовы: популяризация экологичного образа жизни двигается полным ходом (не за счет правительства, за счет инициатив неравнодушных). Неравнодушная питерская певица Катя IOWA выпускает клип «Байкал» 22 ноября о проблемах в экологии, аккаунт Леонардо ли Каприо пестрит постами о заполонении морей мусором, в кино уже даже упоминается про микропластик, который попадает к нам в организм с рыбой. Если бы люди были не готовы, то не функционировало бы «Экотакси», ребята, которые забирают рассортированный мусор за 400 р. Власти «боятся» изменить мир, когда он уже сам без их ведома поменялся.

@xeniya.kopeykina: Я пишу магистерскую работу на тему раздельного сбора и проводила опрос среди населения города: почти все понимают проблему отходов, многие стараются что-то сдавать на переработку, а те, кто не сдаёт, говорит, что просто не верит, что все отправится по адресу. Также многие были свидетелями, как много отходов попадает в одну машину, перемешиваясь. Либо причина в том, что нет по близости пунктов сбора. Вывод таков, что население готово к этим переменам, благодаря пропаганде таких добровольцев, как движение «РазДельный сбор»! Просто стоит показывать, что государство это поддерживает, чтобы и другие присоединялись.

В комментариях на вопросы многих подписчиков отвечало сообщество «РазДельный сбор» @rsbor, приводим ответы на наиболее популярные из них.

Есть ли в городе перерабатывающие заводы?

Да, в Петербурге их более 100, часть из них можно найти здесь.

Как сделать так, чтобы контейнеры для отсортированных отходов стояли в каждом дворе?

Наша реальность сейчас такова, что контейнеры для раздельного сбора установлены там, где с такой инициативой обратились жильцы дома в свою управляющую компанию. Подробная инструкция здесь.

А вдруг все разобранные отходы смешают?

Если разные виды вторсырья забирает одна машина, то это нормально. Все повезут на пункт досортировки. Невыгодно под каждый вид вторсырья нанимать отдельную машину. Плохо, если рассортированное вторсырье вывозят вместе со смешанным мусором из общего бака. Мы проверяем все компании, чьи контейнеры добавлены на карте recyclemap.ru/spb. Если компания не может отчитаться о том, куда идёт рассортированное сырье, то такой пункт удаляется с карты.