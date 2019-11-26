Уровень потребления природных ресурсов увеличивается, как и негативное влияние на окружающую среду. По данным Всемирной организации здравоохранения девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ: поступающий внутрь организма токсичный воздух ежегодно приводит к смерти около 7 миллионов людей. «Собака.ru» разобралась, чем дышат петербуржцы, с чем связаны загрязнения воздуха в нашем городе и спросила у врача, как обезопасить себя.
Чем дышат петербуржцы? Что не так с воздухом в городе и можно ли обезопасить себя
Почему воздух в Петербурге загрязнен?
Источники загрязнения воздуха бывают естественными, например, лесные пожары или образующаяся в результате разрушения горных пород пыль. И искусственными – например, свалки: органика, попадающая на полигон, выделяет оксиды серы, сероводород, метан и другие газы, которые имеют неприятный запах и способствуют изменению климата. В Петербурге ежегодно власти находят не меньше 1 000 незаконных свалок разных масштабов – это только официально. Именно рядом с нашим городом находится один из самых опасных полигонов страны с токсичными отходами «Красный бор» размером в 100 футбольных полей и глубиной с семиэтажный дом. На прием он уже закрыт, но как его рекультивировать (и возможно ли вообще это сделать), неизвестно. Загрязняют среду заводы, объекты энергетики и электростанции. Все эти предприятия сжигают ископаемое топливо – это насыщает атмосферу сернистым газом, свинцом, фенолом, радоном и пылью.
Но главная причина загрязнения воздуха в городе – это автомобили, на транспорт приходится от 80 до 90% всего объема вредных веществ. Во дворе жилого дома, на работе, у школы – нигде не спрятаться от выхлопных труб машин. В центре города концентрация аммиака в воздухе превышает норму почти в три раза. При этом по темпам автомобилизации Петербург обогнал даже Москву – у нас на 1000 человек приходится 317 автомобилей. Эксперты связывают это с нерациональной жилищной застройкой на окраинах, неудобным общественным транспортом и гораздо менее развитой по сравнение со столицей велосипедной инфраструктурой.
Василий Яблоков
Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace
«На воздух влияет огромное количество факторов. Он сильно меняется в зависимости от времени, погодных условий и положения к источнику загрязнения. Например, если в городе наблюдаются застойные явления – антициклоны, то концентрация загрязняющих веществ увеличивается. Именно поэтому нельзя объективно сказать, где воздух лучше – в Петербурге или Москве. Кроме того, на сегодняшний день имеющиеся данные не отражают реальность. Например, доклады того же Роспотребнадзора о состоянии качества воздуха строятся на определенных измерениях и исследованиях. Но кем они проводились, когда и как часто – неизвестно, этой информации ведомство не предоставляет. Последняя петиция Greenpeace направлена к Роспотребнадзору с требованием раскрыть эти данные, которые позволят выявить конкретные источники загрязнения и увидеть полную картину».
К чему приводит загрязнение воздуха и как защитить себя на бытовом уровне?
В «Докладе о человеческом развитии в РФ» загрязнение воздуха от транспорта названо главным фактором окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Оксиды, азоты, сероуглерод, летучие органические соединения и мелкодисперсные частицы – ежедневный коктейль, вдыхаемый человеком. С этими веществами связаны кислотные дожди и другие окисления, влияющие на слизистые человека. Это приводит к нарушению работы органов дыхания, мелкодисперсная пыль через легкие проникает даже в кровь, из-за чего могут развиться более серьезные заболевания, такие как бронхит или пневмония. Кроме того, вдыхание токсичного воздуха, наполненного дизельными и выхлопными газами, увеличивает риск получить ишемическую болезнь сердца.
Василий Штабницкий
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии медицинского университета имени Н. И. Пирогова
«В моей практике около 20-30% обращений к пульмонологу связаны с жалобами пациентов на ухудшение состояния здоровья из-за изменения качества воздуха. Например, человек переехал в Петербург или Москву – стал хуже себя чувствовать. Переехал в офис в центр города – начал чаще кашлять, у него обострились хронические заболевания легких. Любые изменения среды, в которой мы живем, касаются нас и отражаются на нашем здоровье. Некоторые вещества из выхлопных газов автомобилей могут увеличивать вероятность развития онкологических болезней. Чтобы защититься от загрязнения воздуха на бытовом уровне, необходимо проводить влажную уборку дома как можно чаще – желательно через день, кондиционировать помещения и использовать очистители воздуха. Тканевые маски вам не помощник – они не защищают вас от загрязнения, в отличие от специальных респираторов, которые, как правило, носят рабочие на промышленных предприятиях. Следует чаще обращать внимание на свое самочувствие и не игнорировать его ухудшение».
Как можно повлиять на чистоту воздуха?
Воздух не будет идеальным завтра, но если ничего не делать сегодня, он не станет чистым никогда. Предпочитая пройтись пешком или проехаться на велосипеде вместо использования автомобиля, мы уже делаем окружающую среду немного лучше. Для того, чтобы положительно влиять на качество воздуха, необходимо постепенно снижать свой углеродный след. Экономьте воду и электроэнергию – для добычи этих ресурсов сжигается ископаемое топливо. Занимайтесь раздельным сбором – ранее мы выпустили исчерпывающий ликбез о том, как начать сортировать вторсырье. Не выбрасывайте на свалку органические отходы, их можно компостировать, перемалывать в диспоузерах или перерабатывать на вермифермах. Потребляйте осознанно и помните, что сокращение климатического следа лежит в каждой экопривычке. Постепенно внедряя их в свою жизнь, вы не только позитивно влияете на качество воздуха, но и способствуете предотвращению других экологических проблем.
Как бороться с загрязнением воздуха на городском уровне?
Для начала необходимо проанализировать, какие признаки загрязнения воздуха вы наблюдаете и как часто с ними сталкиваетесь: частичные проявления химических запахов, вспышки гари или постоянная пыль. Соберите доступную информацию о загрязнении воздуха в вашем районе и подумайте, что могло стать причиной. Далее вы можете подать жалобу в несколько федеральных ведомств, сделав это по почте, через электронную приемную или лично. Обращаться можно в Роспотребнадзор, он отвечает за санитарно- эпидемиологического благополучие населения и проводит экспертизу. Или же в Росприроднадзор: он осуществляет контроль в сфере природопользования, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, и организует проверку предприятий. При несоблюдении требований промышленной безопасности отправляйте сообщения в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор. В Петербурге по вопросам загрязнения воздуха можно также обращаться в комитет по природопользованию, электронная приемная находится здесь. Но лучше всего отправлять сообщения во все ведомства сразу. Во всех случаях необходимо указывать адрес, признаки и предполагаемые причины загрязнения. Обязательно прикрепляйте любые другие важные материалы, в том числе фото и видео. Жалоба может быть как личной, так и коллективной, например, от жильцов дома. Это повысит эффективность вашего обращения: чем больше людей задействовано, тем скорее на проблему обратят внимание. Ведомство обязано отреагировать на ваше сообщение в течение 30 дней.
В 2019 году Greenpeace запустил интерактивную карту «SOS воздух», где собрана полная информация по автодорогам и стационарным объектам, с которыми связан риск загрязнения воздуха. С ее помощью тоже можно оставить жалобу, их организация обрабатывает и направляет в Роспотребнадзор.
Международный опыт
Из-за острой климатической повестки многие страны озаботились проблемой загрязнения воздуха и начали вести активные работы по принятию более экологичных стандартов. Например, в Мехико к 2025 году планируют запретить легковые автомобили с дизельными двигателями и ввести в эксплуатацию автобусы, выхлопы которых не содержат сажи. В некоторых странах проезд в центр города на личном автомобиле вовсе запрещен – это мотивирует людей чаще прибегать к общественному транспорту. В столице Колумбии, в Боготе, запрет на использование машины один день в неделю был введен еще в 1974 году.
Ограничение на транспортные средства, которые больше других загрязняют воздух – еще одно решение, принятое на государственном уровне. Его нарушение влечет за собой штраф: в Германии вам придется заплатить 40 евро, а в Швеции все 113.
Одним из наиболее очевидных способов стимулирования отказа от личного автомобиля является развитие доступного общественного транспорта и пешеходных зон, а также увеличение количества зеленых насаждений, парков и скверов. Так в Гамбурге к 2035 году зеленые зоны будут составлять 40% площади города.
Для того, чтобы разгрузить город от автомобилей, необходимо создавать условия, которые бы подталкивали людей переходить на более экологичные альтернативы. Так, например, в семидесятые годы в Голландии началось строительство велосипедной инфраструктуры. Сегодня на территории этой страны велодорожки есть практически везде, в том числе и между городами. Они в большинстве случаев отделены от тротуара и приезжей части четкой разметкой, которая дублируется с двух сторон дороги, чтобы велосипедисты не выезжали на встречные полосы. Безопасность обеспечивают указатели и отдельные светофоры. Кроме того, у каждой станции или остановки есть велопарковки: это может быть обычная железная рама или же огромный подземный паркинг на тысячи велосипедов, где чаще всего оставить свой транспорт можно бесплатно.
Текст: Софья Зима
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