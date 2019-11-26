Чем дышат петербуржцы? Что не так с воздухом в городе и можно ли обезопасить себя

Международный опыт

Из-за острой климатической повестки многие страны озаботились проблемой загрязнения воздуха и начали вести активные работы по принятию более экологичных стандартов. Например, в Мехико к 2025 году планируют запретить легковые автомобили с дизельными двигателями и ввести в эксплуатацию автобусы, выхлопы которых не содержат сажи. В некоторых странах проезд в центр города на личном автомобиле вовсе запрещен – это мотивирует людей чаще прибегать к общественному транспорту. В столице Колумбии, в Боготе, запрет на использование машины один день в неделю был введен еще в 1974 году.

Ограничение на транспортные средства, которые больше других загрязняют воздух – еще одно решение, принятое на государственном уровне. Его нарушение влечет за собой штраф: в Германии вам придется заплатить 40 евро, а в Швеции все 113.

Одним из наиболее очевидных способов стимулирования отказа от личного автомобиля является развитие доступного общественного транспорта и пешеходных зон, а также увеличение количества зеленых насаждений, парков и скверов. Так в Гамбурге к 2035 году зеленые зоны будут составлять 40% площади города.

Для того, чтобы разгрузить город от автомобилей, необходимо создавать условия, которые бы подталкивали людей переходить на более экологичные альтернативы. Так, например, в семидесятые годы в Голландии началось строительство велосипедной инфраструктуры. Сегодня на территории этой страны велодорожки есть практически везде, в том числе и между городами. Они в большинстве случаев отделены от тротуара и приезжей части четкой разметкой, которая дублируется с двух сторон дороги, чтобы велосипедисты не выезжали на встречные полосы. Безопасность обеспечивают указатели и отдельные светофоры. Кроме того, у каждой станции или остановки есть велопарковки: это может быть обычная железная рама или же огромный подземный паркинг на тысячи велосипедов, где чаще всего оставить свой транспорт можно бесплатно.

Текст: Софья Зима