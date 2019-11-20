Сегодня, 20 ноября, во дворе Интендантских складов на улице Глинки, 2 начались масштабные работы. В новом парке для студентов консерватории Римского-Корсакова, который открылся в начале недели, начали разбирать дорожки — снимают плитку и режут раскатанные газоны.
В парке для студентов консерватории Римского-Корсакова начали разбирать дорожки. Ранее пространство раскритиковали студенты
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, по заказы которого с апреля 2019 года проводилось благоустройство парка, работы продлятся «всего пару недель». «В целом пространство готово, гуляет много горожан и студентов, а раньше была грязь и парковка. После «тест-драйва» стало понятно, что где-то удобнее срезать, где-то никто, наоборот, не ходит», — объяснили в пресс-службе.
Напомним, открытие парка для студентов консерватории Римского-Корсакова во дворе Интендантских складов на улице Глинки, 2 прошло в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В воскресенье вечером министр культуры Владимир Мединский поделился фотографиями нового общественного пространства в своем Instagram — добавив, что парк открыт «для студентов, горожан, гостей Петербурга».
Однако студенты консерватории Римского-Корсакова раскритиковали новое общественное пространство. По их словам плитка, которой вымощены дорожки, не закреплена, вновь высаженных деревьев недостаточно, а открытый статус парка и вовсе вызывает сомнения. «В смысле «открыто для горожан и гостей Петербурга»? Выпускники должны выкручиваться, чтобы сквозь охрану пройти, чтобы с любимым педагогом пообщаться, а сюда заходи, кто хочешь?», — прокомментировали они.
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