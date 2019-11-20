Напомним, открытие парка для студентов консерватории Римского-Корсакова во дворе Интендантских складов на улице Глинки, 2 прошло в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В воскресенье вечером министр культуры Владимир Мединский поделился фотографиями нового общественного пространства в своем Instagram — добавив, что парк открыт «для студентов, горожан, гостей Петербурга».

Однако студенты консерватории Римского-Корсакова раскритиковали новое общественное пространство. По их словам плитка, которой вымощены дорожки, не закреплена, вновь высаженных деревьев недостаточно, а открытый статус парка и вовсе вызывает сомнения. «В смысле «открыто для горожан и гостей Петербурга»? Выпускники должны выкручиваться, чтобы сквозь охрану пройти, чтобы с любимым педагогом пообщаться, а сюда заходи, кто хочешь?», — прокомментировали они.