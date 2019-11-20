Власти Петербурга хотят закрыть Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской

Музей граммофонов и фонографов был открыт в 1997 году, в его основе — коллекция, собранная Заслуженным артистом России Владимиром Дерябкиным. Помещение для музея было выделено решением губернатора Петербурга. Как отмечает Дерябкин, все эти году «музей успешно функционировал, посетители оставляли только восторженные отзывы», а арендная плата выплачивалась регулярно.

«Конечно, находясь на содержании двух цирковых пенсионеров, Музей граммофонов и Фонографов не имел возможности вкладывать серьезные средства в коммерческую рекламу своего предприятия. Но даже скромные упоминания в сводных справочниках о музеях Санкт-Петербурга приводили сюда регулярно десятки посетителей», — говорится в письме, отправленном литератору Андрею Черному Владимиром Дерябкиным.

По словам артиста, требование покинуть помещение выдвинула комиссия Комитета имущественных отношений по Петроградскому району. На помещение, которое занимает музей, претендует компания ООО «Еда» — там планируют открыть крупную торговую точку. «Попытки Людмилы Дерябкиной (соучредитель музея, — прим. ред.) отстоять дело своей жизни наткнулись на слова некоего ответственного чиновника о том, «что в Санкт-Петербурге и без того слишком много музеев»», — отмечает Владимир Дерябкин.

Как сообщается в уведомлении Комитета по имущественных отношений, в случае неисполнения требования «будут проведены работы по пресечению незаконного использования объекта».