Первый частный Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской улице хотят закрыть. Соответствующее решение приняла комиссия Комитета имущественных отношений Петроградского района, уведомив учредителей музея о необходимости покинуть помещение в течение месяца — там хотят открыть торговую точку.
Власти Петербурга хотят закрыть Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской
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Фото: из Facebook Андрея Чернова
Музей граммофонов и фонографов был открыт в 1997 году, в его основе — коллекция, собранная Заслуженным артистом России Владимиром Дерябкиным. Помещение для музея было выделено решением губернатора Петербурга. Как отмечает Дерябкин, все эти году «музей успешно функционировал, посетители оставляли только восторженные отзывы», а арендная плата выплачивалась регулярно.
«Конечно, находясь на содержании двух цирковых пенсионеров, Музей граммофонов и Фонографов не имел возможности вкладывать серьезные средства в коммерческую рекламу своего предприятия. Но даже скромные упоминания в сводных справочниках о музеях Санкт-Петербурга приводили сюда регулярно десятки посетителей», — говорится в письме, отправленном литератору Андрею Черному Владимиром Дерябкиным.
По словам артиста, требование покинуть помещение выдвинула комиссия Комитета имущественных отношений по Петроградскому району. На помещение, которое занимает музей, претендует компания ООО «Еда» — там планируют открыть крупную торговую точку. «Попытки Людмилы Дерябкиной (соучредитель музея, — прим. ред.) отстоять дело своей жизни наткнулись на слова некоего ответственного чиновника о том, «что в Санкт-Петербурге и без того слишком много музеев»», — отмечает Владимир Дерябкин.
Как сообщается в уведомлении Комитета по имущественных отношений, в случае неисполнения требования «будут проведены работы по пресечению незаконного использования объекта».
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Фото: Музей логистики
Другое выставочное пространство Петербурга, Музей логистики, закрывается на неопределенный срок из-за финансовых проблем. Генеральный директор музея, расположенного на Кожевенной линии, 30, не исключает возможности переехать в другое помещение, однако для этого необходимо найти свободную земельную территорию — так как основой музейного здания являются морские контейнеры.
«И если за ближайший месяц не произойдет чуда, на которое мы конечно очень надеемся, то нам остается принять единственно возможное решение — законсервировать (насколько это возможно) часть экспозиции музея и закрыть музей на неопределенный срок», — сообщает Максим Максимов в официальной группе музея.
Напомним, в последний день декабря 2018 года закрылся книжный магазин «Книги для больших и маленьких» на Богатырском проспекте, 4, принадлежавший Андрею Стругацкому и его супруге Светлане. Тогда причиной прекращения работы магазина стал снизившийся спрос на книги. По словам Стругацкого, дело не в популяризации электронных и аудиокниг, а в том, что литературу просто стали меньше читать.
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