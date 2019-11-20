У «Василеостровской» появится второй вестибюль. ГАТИ выдала ордер на предварительные работы по строительству

Инженерно-геологические изыскания для строительства второго вестибюля станции метро «Василеостровская» проведут на 10-й линии В.О. — во внутридворовой территории дома №37, тогда как сам выход расположится на 11-й линии — между домами № 34 и 40. Ордер на проведение работ выдан «Ленметрогипротрансу» на срок до 17 апреля 2020 года.

Открыть новый вестибюль планируется до 2026 года. Пассажиры смогут спускаться по четырем эскалаторам на глубину в 55,6 метров. Пропускная способность составит 57 тысяч пассажиров в сутки.

Напомним, в Смольном представили проекты станций Красносельско-Калининской линии. Позже на строящихся в данный момент «Путиловской» и «Юго-Западной» технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. Власти Петербурга объяснили, что ускорить строительство новой линии «не представляется возможным» — иначе спешка может привести к снижению качества, а также нарушению нарушению технологического процесса строительства.

Пока новые станции метро строятся, не забывают и об уже существующих. Смольный запустил онлайн-опрос, в котором петербуржцы могут выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Помимо смены названия станцию ожидает внутреннее обновление — «Метрострой» приступил к устранению дефектов на «Беговой» и «Новокрестовской». За полгода с момента их открытия там нашли более тысячи дефектов — в том на станциях не работали траволаторы, происходили протечки и отваливалась плитка.