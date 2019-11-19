К Новому году в Петербурге появятся более 7 тысяч вазонных елей. Хвойные композиции появятся на Большой Конюшенной улице, Каменноостровском проспекте, Английской набережной и еще 43 локациях города.
Более 7 тысяч елей в вазонах появятся на улицах Петербурга к Новому году
В хвойный композициях для украшения Петербурга используются деревья порослевого происхождения, выросшие на противопожарных полосах и в зоне линий электропередач — их вырубают во время прочистки. «Садовники придумали использовать ели для предновогоднего украшения города. Елочки прекрасно чувствуют себя в уличных вазонах до самой весны. Весной ели заменят на цветы», — говорят в Комитете по благоустройству.
Вазоны с высаженными в них срезками ели появятся на 46 адресах города, в том числе главных площадях и магистралях — Исаакиевской площади, Английской набережной, площади Льва Толстого, Каменностровском проспекте, Наличной, Большой Конюшенной улицах, Синопской набережной и Невском проспекте.
Однако появлению вазонных елей в Петербурге недовольны городские активисты. Члены сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» приводят в пример подобный способ новогоднего украшения в Хельсинки — там на главных улицах устанавливают пушистые и цельные ели.
«Как же хотелось бы видеть ели на центральных улицах города, как на первых двух фотографиях из Хельсинки. А по факту — наскоро натыканные лысенькие елочки, да еще и с обрезанными верхушками, увы... А ведь скоро еще и пластиковые по всему Центральному району расставят», — пишут активисты. «Смотрится так, как будто одну елку на три части распилили и сделали букет», «Боже мой, как стыдно смотреть на все это. А ведь это центр города!», — реагируют на фотографии петербуржцы.
Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже праздничные огни украсили аллею на Большой Конюшенной улице.
Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель. Решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году. А петербуржцев, предпочитающих провести длинный уикенд за ближайшей границей, просят заранее планировать подачу документов на получение финской визы — она может производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса.
А еще преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году.
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