В хвойный композициях для украшения Петербурга используются деревья порослевого происхождения, выросшие на противопожарных полосах и в зоне линий электропередач — их вырубают во время прочистки. «Садовники придумали использовать ели для предновогоднего украшения города. Елочки прекрасно чувствуют себя в уличных вазонах до самой весны. Весной ели заменят на цветы», — говорят в Комитете по благоустройству.

Вазоны с высаженными в них срезками ели появятся на 46 адресах города, в том числе главных площадях и магистралях — Исаакиевской площади, Английской набережной, площади Льва Толстого, Каменностровском проспекте, Наличной, Большой Конюшенной улицах, Синопской набережной и Невском проспекте.