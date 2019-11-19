Историк Олег Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями

«Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД. Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого», — рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Вчера, 18 ноября, Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента, который проходил в квартире историка. По информации издания, Соколов выждал момент, когда с него снимут наручники, схватил лежащий на столе нож, однако совершить суицид не успел — оружие выбил из рук историка полицейский.