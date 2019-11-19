Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. О попытке обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко совершить суицид рассказал адвокат защиты Александр Почуев.
Историк Олег Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями
«Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД. Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого», — рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.
Вчера, 18 ноября, Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента, который проходил в квартире историка. По информации издания, Соколов выждал момент, когда с него снимут наручники, схватил лежащий на столе нож, однако совершить суицид не успел — оружие выбил из рук историка полицейский.
Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, после чего Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента. 11 ноября Соколов был арестован.
Ранее Владимир Мединский провел лекцию в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Один из слушателей секции «Цифра и культурный сектор» попросил министра культуры охарактеризовать доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, на что получил в ответ сравнение историка с «Джокером» Тодда Филлипса (что? да!).
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