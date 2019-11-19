Как уверяют эксперты, «великое переселение» петербуржцам не грозит — вода вернется в город, когда ветер изменит свое направление с восточного на западное. «Этому способствует восточное направление ветра по всей поверхности Финского залива. Ветер уводит воду из Невской губы. Эти колебания не сказываются на Комплексе защитных сооружений», — объяснил заместитель генерального директора по эксплуатации Комплекса защитных сооружений Петербурга Игорь Полищук, отметив, что колебание воды в Финском заливе — обычное явление.

Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук также считает обмеление водоемов процессом, который не должен вызывать удивление — мелеют почти все реки и озера на планете. Влияет на отход воды и парниковый эффект, а также «дождевой бум», во время которого за два дня может выпасть месячная норма осадков. «За последние годы изменился характер дождей, от которых тоже многое зависит. Так, за два дня ливней может выпасть месячная норма! Происходит так называемый «дождевой бум». А моросящий дождь, напротив, происходит реже», — рассказал он.

Напомним, стремительное падение уровня воды в Петербурге началось в понедельник. В социальных сетях горожане делились фотографиями обмелевших водоемов. Так, на расширившемся пляже Финского залива в районе парка 300-летия теперь можно с легкостью разглядеть, что находится на дне водоема, где летом, несмотря на запреты, любят купаться горожане — среди находок в том числе арматура и стекла. Мы собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.