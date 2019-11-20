В «Севкабель Порту» пройдет фестиваль добра «Друг Другу»

В рамках фестиваля в 17.00 пройдет награждение победителей VIII «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и соотечественникам. В этом году было подано более 750 заявок из 60 регионов России, а также от из 14 стран, благодаря чему «Премия МИРа» впервые получила международный статус. Номинанты – добровольцы, социальные работники, популяризаторы спорта и здорового образа жизни, журналисты, работающие с социальными темами, а также герои, совершившие подвиг.