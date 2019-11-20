Фестиваль добра «Друг Другу» объединяет сферы от искусства и музыки до урбанистики. В программе 1 декабря – выставки, концерты, мастер-классы, выступления психологов и экологов, с которыми можно будет пообщаться лично. Большая часть проекта посвящена теме благотворительности. Среди участников – приют для бездомных животных «Ржевка», благотворительный фонд имени Сергея Березина и «ДаДобро». Партнерами зоны «Здоровый образ жизни» Zombie Trail и школа футбола для взрослых «Не бойся спорта».
В «Севкабель Порту» пройдет фестиваль добра «Друг Другу»
В рамках фестиваля в 17.00 пройдет награждение победителей VIII «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и соотечественникам. В этом году было подано более 750 заявок из 60 регионов России, а также от из 14 стран, благодаря чему «Премия МИРа» впервые получила международный статус. Номинанты – добровольцы, социальные работники, популяризаторы спорта и здорового образа жизни, журналисты, работающие с социальными темами, а также герои, совершившие подвиг.
1 декабря
13.00-20.00
Вход на мероприятие бесплатный при предъявлении билета
Программа:
Организатор мероприятия - Общероссийская молодежная общественная организация «МИР»:
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