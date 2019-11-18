Петербуржец Даниил Александрой вместе со своей женой Еленой Гаазе впервые собрали знакомых и обновили старую детскую площадку еще в 2012 году. С тех пор фестиваль вырос, стал регулярным и обрел новый смысл: теперь вместе с волонтерами и соседскими детьми на нем трудятся люди с особенностями. Об истории «Дня Тома Сойера», сотрудничестве с городскими активистами, бизнесом и чиновниками и о том, почему путь к доброте лежит через осознанность, Даниил рассказал «Собака.ru».
Как петербуржец создал благотворительный фестиваль «День Тома Сойера», на котором красят старые детские площадки
Детство и профессия
Большую часть своего детства я провел на Васильевском острове, жил на 2-й линии. Я был типичным питерским мальчишкой: слушал русский рок, учился в музыкальной школе, любил советское детское кино, гулял с друзьями во дворе. Моя школа находилась в Гавани, и обычно я возвращался оттуда пешком после продленки. Однажды я случайно нашел на углу Большого проспекта В.О. и 8-й линии удивительного дракона. Это большая и странная скульптура для детей, в ее брюхо можно залезть, а из пасти – вылезти, она стоит там до сих пор. Дети ее обожали, и я в том числе. И кто бы мог подумать, что однажды она станет заметной частью важного для меня дела уже во взрослой жизни. Я учился на факультете международных отношений, и в конце 90-х для гуманитария было не так много вариантов – поэтому я стал журналистом. Сейчас я работаю главным редактором проекта Romb.
Как появился фестиваль
Все началось с небольшой встречи с друзьями весной в 2012 году. Я по-прежнему живу в Василеостровском районе на острове Декабристов. Во дворе моего дома стоит огромная бетонная репа – детская горка метров пять высотой. Она пришла в плачевное состояние, стала разрушаться, на это было тяжело смотреть. В итоге мы организовались с женой, несколькими соседями и друзьями и дружно ее покрасили, заодно отлично провели время. Спустя два года мы сделали это снова, и пришло уже гораздо больше людей. Мы всем раздали перчатки, валики, краски, дети были счастливы.
После этого мы решили завести страничку в соцсетях. Назвали фестиваль «Днем Тома Сойера» в шутку: этот герой предлагал всем красить забор, чтобы не делать это самому, и мы детям тоже внушаем, что благоустройство – это развлечение.
Как фестиваль стал масштабным
В 2017 году мы встретились с Ларисой Афанасьевой, директором социального проекта «Упсала-Цирк» (в нем занимаются дети из групп социального риска, а также с особыми потребностями – прим. ред.). Слово за слово, и она сказала: «Даня, какой же у вас замечательный фестиваль!». Я ответил: «Если ты так считаешь, то пускай тогда «Упсала-Цирк» приедет в следующем году и потусуется с нами?». В итоге мы выбрали три площадки вместо одной: Репку, того самого Дракона на 8-й линии, которого я так сильно любил в детстве, а также большого осьминога на Лермонтовском проспекте, которого, к сожалению, позже все-таки снесли. Нам устроили настоящее акробатическое представление под музыку. В результате на этих площадках собралось около 200 человек. После этого мы с командой решили сделать фестиваль регулярным и начали приглашать другие классные общественные организации.
До 2019 года мы проводили фестиваль всего раз в год в последнее воскресенье мая. А в этом году решили, что один раз – это уже неинтересно, и устроили в начале октября дополнительную сессию вместе с командой «ГЭНГЪ». У их активистки Маши Тычининой по соседству есть почти заброшенная, но очень интересная мозаичная площадка «Морское дно», выполненная в стиле Гауди. Пока мы успели ее только почистить, но Маша нашла ее создателя, и в мае вместе с ним мы вернемся к реставрационным работам.
Благотворительность в рамках фестиваля
После выступления «Упсала-Цирка» я решил, что нужно расширить нашу тематику до благотворительности. Истории, в частности, с инклюзией стали случаться чаще и иногда даже без нашей прямой инициативы.
Однажды в соцсетях мне написал, как тогда показалось, очень странный человек с совершенно пустой и безымянной странички. Пришло сообщение: «Мы хотим нарисовать дракону морду». В тот момент моя дочь уже училась в художественном лицее им. Б. В. Иогансона, и, на самом деле, мы планировали с ней это сделать сами. Я пытался как-то увильнуть, но в переписке этот человек был так настойчив, что в итоге я все-таки решил согласиться. И когда мы с ним встретились, выяснилось, что это Стас Багс, известный петербургский художник, резидент Манифесты.
Он пришел с парой друзей и целой сумкой баллончиков с краской, дракону они нарисовали совершенно потрясающее лицо, с тех пор он ежегодно его обновляет. У них с Женей Штиль («Дети Павловска») есть отдельный арт-проект, который они создали с художниками из психоневрологических интернатов. В этом году Стас привез к дракону несколько человек из своей группы, и они все вместе красили этого дракона. Так эта веселая история выросла в чудесный инклюзивный проект. А ведь сначала я принял его за какого-то школьника-максималиста.
Сейчас на «Дне Тома Сойера» представления устраивают инклюзивный театр «Дети Тишины», «Упсала-Цирк». К нам приезжали волонтеры из благотворительной организации «Перспективы», привозили своих подопечных, которые развлекались на фестивале вместе с соседскими детьми.
Также в прошлом году с нами были инклюзивные мастерские «Простые вещи», которые открыли кафе, ярмарку и провели столярный мастер-класс. Их подопечные раскрашивали не только Репку, но и хоккейную коробку вместе с соседской детворой. Позже они вернулись туда на свой выпускной в конце июня и отметили футбольным матчем. И, представляете, те самые соседские дети увидели, что происходит какая-то движуха, прибежали и снова играли с этими особыми ребятами, гоняли мячик.
Это важная история, которую мы только начинаем. Изначально «День Тома Сойера» был для меня и троих моих детей отличным развлечением. Но главное сейчас – это наблюдать настоящее чудо, когда люди с ментальными особенностями приходят и вместе с нами работают, это здорово для всех. Это новый опыт, который обе стороны приобретают, общаясь. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем это стало главным смыслом нашей деятельности. Несмотря на опасения взрослых, не было никаких проблем в коммуникации у тех особых ребят и наших детей со двора – наоборот сплошная любовь.
Команда и помощь
Основной костяк нашей команды – это я, моя жена Еленой Гаазе, наши друзья. Также у каждой площадки есть свои капитаны. В самом фестивале участвуют и взрослые, и дети, общее количество человек в последнее время переваливало за две сотни.
Нам помогают и компании: например, «Максидом» уже четыре раза дарил нам целую гору стройматериалов. В этом году нам помогла «МТС»: компания перечислила нам виртуальные деньги, благодаря которым мы обзавелись дизель-генератором и другими полезными штуками. Также они организовали корпоративное волонтерство: приехали сотрудники МТС и помогли нам подготовить площадки.
Знаете, про муниципалов принято много плохого говорить, но они тоже всегда идут навстречу, помогают организовать помощь дворников. В этом году мы подружились с администрацией Красногвардейского района. Кто-то из моих знакомых отметил под нашим постом-объявлением Сергея Петрова, советника главы. Он откликнулся, и в итоге муниципалитет нам очень посодействовал: воду дополнительную привезли, привлекли еще больше волонтеров, расклеили объявления.
О Петербурге
Через праздник «День Тома Сойера» я хотел бы донести до муниципалов и чиновников, что им нужно больше прислушиваться к горожанам. Представители власти часто навязывают свои мнения, уничтожают что-то ценное для людей, и вместо этого ставят стандартное. Недавно на Народной улице снесли качели в виде слонов и установили новую детскую площадку – она очень хорошая, не спорю. Но жители рассказывают, что любили те забавные качели и хотели, чтобы их оставили.
Это касается и общей урбанизации. Я совсем не специалист, чтобы рассуждать, как должен развиваться Петербург, но мне жалко смотреть на его бессистемную застройку. И мне кажется, это недооцененная проблема, потому что из нее вытекает много других.
С другой стороны, в городе происходит много хороших вещей: в обиходе чиновников появились такие слова, как «зеленый каркас», понимание того, что нужна велосипедизация, озеленение, что нужно заботиться о парках как о пространствах, о деревьях. В рамках «Дня Тома Сойера» мы планируем включить это в список добрых дел: одно дерево мы успели уже посадить, и дальше будет больше.
Доброта и осознанность
Мне кажется человек проходит несколько стадий развития, и я тоже прошел через них. Первая – когда ты живешь, фокусируясь на себе, и не участвуешь в общественно-полезной деятельности. Потом приходит какая-то степень осознанности, и ты начинаешь участвовать в том, что делают другие. А после ты становишься еще более осознанным и делаешь что-то сам. Вот этой осознанности в обычной жизни часто не хватает, а ведь через нее лежит путь к настоящей доброте, способности искренне радоваться и сопереживать. Здорово, когда люди участвуют в таких делах не только как доноры для краудфандинга или разовые волонтеры, но и как соорганизаторы, потому что это позволяет увидеть мир с новой стороны.
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