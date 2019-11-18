Как петербуржец создал благотворительный фестиваль «День Тома Сойера», на котором красят старые детские площадки

Детство и профессия

Большую часть своего детства я провел на Васильевском острове, жил на 2-й линии. Я был типичным питерским мальчишкой: слушал русский рок, учился в музыкальной школе, любил советское детское кино, гулял с друзьями во дворе. Моя школа находилась в Гавани, и обычно я возвращался оттуда пешком после продленки. Однажды я случайно нашел на углу Большого проспекта В.О. и 8-й линии удивительного дракона. Это большая и странная скульптура для детей, в ее брюхо можно залезть, а из пасти – вылезти, она стоит там до сих пор. Дети ее обожали, и я в том числе. И кто бы мог подумать, что однажды она станет заметной частью важного для меня дела уже во взрослой жизни. Я учился на факультете международных отношений, и в конце 90-х для гуманитария было не так много вариантов – поэтому я стал журналистом. Сейчас я работаю главным редактором проекта Romb.

Как появился фестиваль

Все началось с небольшой встречи с друзьями весной в 2012 году. Я по-прежнему живу в Василеостровском районе на острове Декабристов. Во дворе моего дома стоит огромная бетонная репа – детская горка метров пять высотой. Она пришла в плачевное состояние, стала разрушаться, на это было тяжело смотреть. В итоге мы организовались с женой, несколькими соседями и друзьями и дружно ее покрасили, заодно отлично провели время. Спустя два года мы сделали это снова, и пришло уже гораздо больше людей. Мы всем раздали перчатки, валики, краски, дети были счастливы.

После этого мы решили завести страничку в соцсетях. Назвали фестиваль «Днем Тома Сойера» в шутку: этот герой предлагал всем красить забор, чтобы не делать это самому, и мы детям тоже внушаем, что благоустройство – это развлечение.