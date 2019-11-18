«В ближайшие три дня будет еще тепло с дневной температурой +3...+8 градусов. Даже ночью не будет минусовых температур. Может только немного подморозит по Ленобласти. Плюс южные ветра и высокое давление. Это все влияние мощного антициклона, который стоит над центральной частью России и блокирует циклоны с Балтики и Скандинавии», — рассказал Колесов.

Как предупреждает синоптик, к похолоданию стоит готовиться к середине недели. С 22 ноября в Петербурге обоснуются минусовые температуры. И если первое время заморозки будут происходить в ночное время суток, то к выходным уже в дневное — по прогнозам, температура воздуха составит от 1 до 6 градусов со знаком «минус».

Снега в ближайшее время петербуржцам также ожидать не стоит — ближе к концу месяца, предположительно к 29 ноября, в городе вновь обоснуется «плюсовая» температура.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 19 ноября, в Петербурге облачная с прояснением погода. Осадков не ожидается, но в ночное время и утром стоит быть готовым к туману. Температура воздуха ночью от +3 до +5 градусов, днем — от 5 до 7 со знаком «плюс». В среду, 21 ноября, в городе также без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +3 градусов, днем — от 2 до 4 со знаком «плюс».

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда горожанам стоит начинать готовиться к наступлению зимы. Также в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. И на это есть все шансы! Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь, но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.