РЖД: сеть Wi-Fi, якобы взломанная пассажиром «Сапсана», не содержала персональных данных

Напомним, в минувшие выходные пользователь «Хабра» под псевдонимом keklick1337 рассказал, как взломал Wi-Fi в «Сапсане», пока ехал из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности ZeroNights. По его словам, он от скуки решил изучить Wi-Fi поезда «Сапсан» — на взлом ушло 20 минут. Помимо этого, он выяснил, почему в поезде постоянно не работает беспроводной Интернет — оперативная память сервера заполнена на 96%.

Рассказываем о других крупных утечках, которые произошли в мире за последнее время. Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. Facebook подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года. 18 января неизвестные хакеры выложили в интернет огромный массив украденных паролей — более 21 млн (объем выложенной базы данных — более 87 гигабайт!).

В апреле аналитик рассказал о том, что сетевые торговые площадки России хранят личные данные пользователей — в открытом доступе оказалось более 2 миллионов паспортных данных россиян, номеров СНИЛС и сведений о трудоустройстве. В мае стало известно о том, что данные 49 миллионов популярных Instagram-пользователей оказались в открытом доступе. А в декабре 2018 года компания SplashData, специализирующаяся на кибербезопасности, подвела итоги уходящего года и назвала самые ненадежные пароли, которые использовали люди в 2018 году.