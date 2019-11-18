Видео дня: в Пушкине недовольные индюки-нарушители перешли дорогу в неположенном месте

Вероятно, птицы-нарушители — обитатели живого уголка в кафе-ферме «Жела» на Леонтьевской улице. За всеми подопечными ухаживает ветеринар — их иногда отпускают погулять, а зимой переселяют в теплое помещение. Как подтвердил директор кафе Фариз Гусейнов, индюшки регулярно гуляют то по Оранжерейной, то по Леонтьевской улице. По его словам, жители Пушкина привыкли к птицам.

Все чаще животных можно встретить на дорогах в качестве полноправных участников дорожного движения. В мае петербуржцы поделились умилительной видеозаписью — две утки направляются в Летний сад по пешеходному переходу. В июле «маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов. Сегодня утром водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть.

Ранее тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью, водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матушки-гусыни, а в Петергофе спасли лисицу, упавшую в фонтан во время неудачной охоты на уток.

Посмотрите невероятно милое видео прямиком из Ленинградского зоопарка — белый медведь Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Юная Снежинка, так в переводе с якутского звучит ее имя, бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!