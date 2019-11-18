В Петербурге падает уровень воды. Обмелела Нева, Финский залив и даже канал Грибоедова

Виной обмеления рек и каналов Петербурга стал восточный ветер. «По-всей видимости, в последнее время в Петербурге дул ветер восточных направлений, что и привело к тому, что вода отступила. Но это сугубо временное явление, как только ветер переменится, все вернется на круги своя», — рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин, отметив, что для повышения уровня воды городу нужен ветер западных направлений.