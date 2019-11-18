Уровень воды в реках и каналах Петербурга стремительно падает. Несмотря на периодические осадки, водоемы заметно обмелели. Так, в районе Горного университета уровень воды в Неве упал на 23 сантиметра, а в Финском заливе — на 35 и 36 сантиметров.
В Петербурге падает уровень воды. Обмелела Нева, Финский залив и даже канал Грибоедова
Виной обмеления рек и каналов Петербурга стал восточный ветер. «По-всей видимости, в последнее время в Петербурге дул ветер восточных направлений, что и привело к тому, что вода отступила. Но это сугубо временное явление, как только ветер переменится, все вернется на круги своя», — рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин, отметив, что для повышения уровня воды городу нужен ветер западных направлений.
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Здесь и далее фото: "Соседи СПЧ. Приморский район"
В социальных сетях петербуржцы делятся фотографиями обмелевших водоемов. Так, на расширившемся пляже Финского залива в районе парка 300-летия теперь можно с легкостью разглядеть, что находится на дне водоема, где летом, несмотря на запреты, любят купаться горожане — среди находок в том числе арматура и стекла.
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