Во дворе Интендантских складов на улице Глинки, 2 открылся круглосуточный парк для студентов консерватории имени Римского-Корсакова. На благоустроенной территории площадью более 4 тысяч квадратных метров установлены скамейки и новое освещение, высажены деревья и оборудована дренажная система.
Во дворе Интендантских складов открылся круглосуточный парк для студентов консерватории Римского-Корсакова
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова занимает помещения здания Кригс-Комиссариата на улице Глинки, 2, бывших Интендантских складов, с 2014 года. Благоустройство парка проводилось с апреля 2019 года по заказу Министерства культуры.
На территории площадью более 4 тысяч квадратных метров выполнена планировка, оборудовано освещение, заменено 2,5 километров инженерных сетей, создана дренажная система. Специалисты также озеленили парк, высадив деревья, и установили скамейки для отдыха.
Двор, в котором расположился новый парк, закрыт для проезда автомобилей — отдохнуть в новом общественном пространстве могут студенты консерватории, петербуржцы и туристы.
Однако студенты консерватории Римского-Корсакова раскритиковали новое общественное пространство. По их словам плитка, которой вымощены дорожки, не закреплена, вновь высаженных деревьев недостаточно, а открытый статус парка и вовсе вызывает сомнения.
«В смысле «открыто для горожан и гостей Петербурга»? Выпускники должны выкручиваться, чтобы сквозь охрану пройти, чтобы с любимым педагогом пообщаться, а сюда заходи, кто хочешь?», «Как бы ноги в этом «парке» не поломать», «Хотелось бы побольше деревьев, но может потом я посажу что-нибудь еще», — комментируют студенты, добавив, что не нашли в парке ни одной мусорки.
Напомним, ранее на Московском шоссе в Петербурге благоустроили сквер у Библиотеки друзей. В обновленном пространстве появился амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр. Благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта, а еще сквер на Торжковской улице. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
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