Во дворе Интендантских складов открылся круглосуточный парк для студентов консерватории Римского-Корсакова

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова занимает помещения здания Кригс-Комиссариата на улице Глинки, 2, бывших Интендантских складов, с 2014 года. Благоустройство парка проводилось с апреля 2019 года по заказу Министерства культуры.

На территории площадью более 4 тысяч квадратных метров выполнена планировка, оборудовано освещение, заменено 2,5 километров инженерных сетей, создана дренажная система. Специалисты также озеленили парк, высадив деревья, и установили скамейки для отдыха.

Двор, в котором расположился новый парк, закрыт для проезда автомобилей — отдохнуть в новом общественном пространстве могут студенты консерватории, петербуржцы и туристы.