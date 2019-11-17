Золотой прицеп-отель вернулся в центр города – на этот раз на улицу Марата

Ранее владелец Иван рассказал, что в золотом прицепе можно делать все, что угодно, но «в рамках закона»: сидеть, лежать, есть и пить то, что принесли с собой — в любом составе. В помещении был проведен свет, установлен кондиционер и два финских кожаных дивана, при желании арендующего хозяин мог обеспечить прицеп всем необходимым. «Если у вас особые пожелания — сделаем все, что вам нужно: сервировку, посуду, музыку дополнительно. Любой каприз постараемся выполнить. Вы говорите, какой у вас бюджет, и мы обсуждаем, что мы можем под этот бюджет сделать», — заявил он.

