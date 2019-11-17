Золотой прицеп-отель с почасовой арендой для любых целей «в рамках закона» вернулся в центр города. Первые упоминания о нем появились вечером 14 сентября. Простоял он на углу улицы Маяковского и Невского проспекта около трех недель, после чего съехал во избежание проблем с администрацией Центрального района.
Золотой прицеп-отель вернулся в центр города – на этот раз на улицу Марата
Однако сегодня, 17 ноября, активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» вновь обнаружили золотой прицеп – на этот раз на улице Марата. «Как думаете, надолго? Или теперь город скажет, что все легально?», – интересуются авторы поста.
Добавим, что с точки зрения закона человек, арендующий такой отель, считается съемщиком транспортного средства — постояльцам предлагают заключить соответствующий договор перед тем, как въехать в апартаменты. «Средство транспортное, арендовано по всем правилам, а ехать на нем куда-то или стоять — это уже ваше личное дело. Запираетесь изнутри — все, вы в домике. Злодей тот, кто попытается вломиться, а вы — порядочный арендатор», — поделился Иван, хозяин «отеля».
Петербуржцы не обрадовались возвращению необычного отеля: они предлагают ввести платную парковку в центре, чтобы такие предприниматели не злоупотребляли правом парковки и стоянки. Или даже «узнать врага изнутри» – записаться на часовой сеанс и заснять на видео, что происходит там, чтобы полиция обратила внимание на золотой прицеп.
Ранее владелец Иван рассказал, что в золотом прицепе можно делать все, что угодно, но «в рамках закона»: сидеть, лежать, есть и пить то, что принесли с собой — в любом составе. В помещении был проведен свет, установлен кондиционер и два финских кожаных дивана, при желании арендующего хозяин мог обеспечить прицеп всем необходимым. «Если у вас особые пожелания — сделаем все, что вам нужно: сервировку, посуду, музыку дополнительно. Любой каприз постараемся выполнить. Вы говорите, какой у вас бюджет, и мы обсуждаем, что мы можем под этот бюджет сделать», — заявил он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.