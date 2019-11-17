Два фестиваля Петербурга удостоились премии Russian Event Awards 2019 в сфере событийного туризма

Напомним, фестиваль «Рождественская звезда» проходил 7 и 8 января в Петербурге. Фасад здания Биржи на стрелке Васильевского острова превратился в холст, на котором появлялись 3D проекции Вифлеемской звезды, часового механизма и других различных узоров. В программе фестиваля зажигались фейерверки, показывались огненные и световые представления от пиротехнических команд Санкт-Петербурге, Москвы и Эстонии.



Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади развернулся совсем недавно, 2 и 3 ноября. Его посетили около 200 тысяч петербуржцев. Мэппинг-шоу с показом световых инсталляций в виде грибов, цветов и деревьев, ожившие стены Главного штаба, огромные светящиеся лампочки – мы собрали подборку самых интересных кадров с фестиваля.

