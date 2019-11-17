В Петербург на следующей неделе придет похолодание. Об этом сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Стало известно, когда в Петербурге похолодает
По словам синоптика, нехарактерная для ноября теплая погода сохранится в городе до четверга – столбик термометра не опустится ниже +2...+7 градусов. При этом погода ожидается пасмурная. А уже в пятницу, 22 ноября, в Петербурге температура воздуха не поднимется выше +4 градусов.
В выходные дни будет еще холоднее: температура воздуха составит -4...+1 градус. «При этом осадки локальные и слабые», – отметил Леус. Специалист также уточнил, что похолодание всего лишь вернет температурный режим к климатической норме.
Напомним, в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.
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