Стало известно, когда в Петербурге похолодает

Напомним, в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.

