iPort запустил конкурс фотографий нетуристического Петербурга

«Город наизнанку» - это не открыточные виды города, а непривычные ракурсы районов, домов, любимых стрит-артов и даже животных. Для участия в конкурсе нужно сделать снимок нетуристического Петербурга на iPhone и выложить его с хештегом #iportвдохновляет на свою страницу в Instagram до 5 декабря.

6 декабря, на следующий день после окончания приема заявок, жюри проекта – фоторедактор «Бумаги» Егор Цветков, член союза фотохудожников РФ Мария Павловская, ресторатор Михаил Затуливетров, блогеры Анастасия Нестеренко, Антон Черненко и Денис Мамин – выберет 50 работ, которые можно будет увидеть на цифровой выставке в ТРК «Охта Молл» с 15 до 21 декабря. Посетители экспозиции будут сами голосовать за понравившуюся работу при помощи специальных тач-экранов. Среди призов — подарочные сертификаты от iPort на 100, 50 и 30 тысяч рублей.

Организатор проекта «Город наизнанку» – сеть iPort Apple Premium Reseller

photo.iport.ru