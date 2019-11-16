На Банковском мосту прошел спектакль-акция «Только без рук» в защиту грифонов от вандализма

«Это спектакль – попытка показать людям, что грифонов не надо трогать. Многие туристы и горожане трут грифонов, загадывая желания, но это злобные существа, которые желания не исполняют. Реконструкция статуй завершилась совсем недавно, но с крыльев позолота уже сходит. При этом с предпоследней реставрации прошло всего 9 лет, это небольшой срок, но грифоны были в очень плохом состоянии», – рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.