В эту субботу, 16 ноября, на Банковском мосту в Петербурге состоялся 25-минутный спектакль «Только без рук». Акцию, направленную на борьбу против вандализма, организовали студенты РГИСИ с КГИОП, киностудия «Ленфильм», компания «Мостотрест», реставрационная мастерская «Наследие» и Союз реставраторов Санкт-Петербурга.
На Банковском мосту прошел спектакль-акция «Только без рук» в защиту грифонов от вандализма
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#толькобезрук театрализованная акция в защиту грифонов Банковского моста. Было классно и круто. К какой то момент я, даже сильно… нет, даже очень, очень сильно забеспокоился за сохранность моста и самих Грифонов. Все вот эти ребята в образе вандалов синхронно отплясывали бешенный танец. Мост ходил ходуном. Амплитуда сантиметров 20 наверно. У меня внутри всё сжалось СЕЙЧАС РУХНЕТ – думал я. Всё обошлось. Мост цел, грифоны спасены. А этот танец вандалов и защитников вполне спокойный.
Действие спектакля разворачивается в древнем Петрополисе, где уже почти 200 лет оберегают грифонов, которые спасают город от бед. «Хулиганы и вандалы предпримут попытку нарушить мирный ход вещей. Но знают ли они, что могущественная древнегреческая Немезида всегда пристально следит за судьбой своих крылатых слуг?», — сообщается в анонсе на сайте администрации Петербурга.
«Это спектакль – попытка показать людям, что грифонов не надо трогать. Многие туристы и горожане трут грифонов, загадывая желания, но это злобные существа, которые желания не исполняют. Реконструкция статуй завершилась совсем недавно, но с крыльев позолота уже сходит. При этом с предпоследней реставрации прошло всего 9 лет, это небольшой срок, но грифоны были в очень плохом состоянии», – рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.
Макаров отметил, что спектакль специально показали в то время, пока в Петербурге проходит VIII Санкт-петербургский международный культурный форум. «Самое подходящее время для борьбы с бескультурьем», – добавил он.
Авторы проекта добавили, что под влиянием мифа о том, что прикосновение к золотым лапам и крыльям грифонов Банковского моста приносит удачу, жители и гости города наносят значительный урон памятнику. Реставрация Банковского моста завершилась 19 июня, однако уже через месяц на грифонах частично исчезает позолота на крыльях скульптур. Кроме того, зафиксировано несколько актов умышленного вандализма: скульптуры были облиты неизвестным химическим составом, расписаны граффити, на ограждение моста периодически вешают замки.
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